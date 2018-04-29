hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Konuk takım 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Caiçara topla birlikte ceza sahasına girerken pasını Visca’ya aktardı. Visca’nın Yalçın’a vücut çalımı attıktan sonra şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar’ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Regattin’in şutu kaleci Volkan’dan döndü ve savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
74. dakikada Mossoro pasını ceza sahasında bulunan Çaiçara’ya aktardı. Caiçara’nın kontrolsüz vuruşunda top Adebayor’un önünde kaldı. Adebayor’un yere düşerken vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
88. dakikada Visca’nın kullandığı köşe atışında topa yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas’tan döndü. Dönen topu tekrar önünde bulunan Epureanu topu ağlarla buluşturdu. 1-3
90+1 dakikada Elia’nın pasında topla buluşan Mossorro kayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-4
Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk x, Mustafa Emre Eyisoy xx, İsmail Şencan xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Tiago Pinto xx, Vrsajevic xx, Ceyhun Gülselam xx, Serdar Gürler xx, Regattin xx (Özer Hurmacı dk. 78 x), Lembi xx, Musa Çağıran xx (Umar dk. 71 xx), Cikalleshi xx
Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mehmet Güven, Maxsö, Luiz Carlos, Eren İyican, Furkan Özçal, Muhammed Bayır, Anıl Karaer
Teknik Direktör: İrfan Buz
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Clichy xx, Caiçara xx, Manuel de Costa xx, Epureanu xx, Visca xx, Emre Belezoğlu xx (Gökhan İnler dk. 81 x), Arda Turan xx (Mossoro dk. 46 xx), Elia xx, Mahmut Tekdemir xx, (İrfan Can Kahveci dk. 46 xx), Adebayor xx
Yedekler: Mert Günok, Attamah, Bajic, Kerim Frei, Uğur Uçar, Alparslan Erdem,
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Numan Çürüksu (dk. 42) (Osmanlıspor), Visca (dk. 53), Adebayor (dk. 74), Epureanu (dk. 88), Mossorro (dk. 90+1) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Musa Çağıran, Numan Çürüksu, Serdar Gürler, Lembi (Osmanlıspor), Adebayor, Mahmut Tekdemir (Başakşehir)