Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

haftasında Başkent temsilcisi Osmanlıspor’a konuk olan Beşiktaş mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Lens’in sol kanattan yaptığı ortada Anıl’a çarpan top filelere gitti. 1-1
49. dakikada savunma arkasında topla buluşan Umar’ın aşırtma şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’yi geçip kaleye doğru yönelirken Gökhan Gönül çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
51. dakikada Oğuzhan Özyakup’un sağ kanattan ortasında altı pas üzerinde bulunan Mustafa Pektemek kaleci Zydrunas Karcemarskas’ın önünde topu göğüsüyle ağlarla buluşturdu. 1-2
56. dakikada Ceyhun Gülselam’ın ortasında Serdar Gürler’in röveşatasında top filelere gitti. 2-2
64. dakikada Osmanlıspor’un kontratağında Regattin’in şutu kaleci Fabri’den döndü.
70. dakikada Oğuzhan’ın ara pasında kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kalan Vagner’in şutunu Karcemarskas kontrol etti.
80. dakikada Gökhan Gönül’ün ortasında topa yükselen Vagner Love’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-3
Stat: Osmanlı
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Serdar Gürler xxxx, Regattin xx, Luiz Carlos xx (Cikalleshi dk. 57 ?), Muhammed Bayır xx, Umar xx (Maxsö dk. 72 xx), Ceyhun Gülselam xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Lumanza xx (Özer Hurmacı dk. 80 ?), Anıl Karaer xx
Yedekler: Eyüp Türkaslan, Eren İyican, Furkan Özçal
Teknik Direktör: İrfan Buz
Beşiktaş: Fabricio xx, Babel xx, Oğuzhan Özyakup xx (Fatih Aksoy dk. 86 ?), Medel xx, Lens xx, Tolgay x (Mustafa Pektemek dk. 43 xx), Necip Uysal xx, Vida xx, Gökhan Gönül xx, Talisca xx, Larin xx (Vagner Love dk. 65 x)
Yedekler: Tolga Zengin, Alpay Çelebi, Gökhan Töre
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Serdar Gürler (dk. 6 ve 56) (Osmanlıspor), Anıl Karaer (dk. 47 k.k.), Mustafa Pektemek (dk. 51), Vagner Love (dk. 80) (Beşiktaş)
Sarı kart: Vida (Beşiktaş)