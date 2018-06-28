Spor Toto Teşkilat Başkanlığından eğitime destek

Sporun her alanında ve her kademesinde destek vermekten çekinmeyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, bu sefer desteklerin en anlamlısını ve en değerlisini geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için veriyor. Çocuklarımızın eğitim aldığı zaman dilimleri başta olmak üzere okul faaliyetlerinde ve okul sonrası kullanabilmeleri için il ve ilçelerde 347 futbol sahası, 279 basketbol ve voleybol sahası, 22 kapalı spor salonu ve 39 tenis kortu olmak üzere 687 adet spor tesisin yapımına destek oldu.

Yapılan bu tesise ek olarak okulların kullanmakta oldukları mevcut spor tesislerinin de ihtiyacı olan tüm bakım ve onarımın çalışmalarına da maddi katkı sağladı. 2011 yılında ilk olarak Ankara Yenimahalle’de yapılan spor salonu ile başlatılan; ihtiyacı olan her okulumuza bir spor salonu kazandırma projesinde bugün müthiş bir rakama ulaştı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bu projeye tam olarak 114 milyon 530 bin TL kaynak aktararak geleceğimiz olan çocuklarımıza en büyük yatırımı yaptı.

Hem öğrencilerin, hem de bölge halkının hizmetinde

Yapılan protokolle spor tesislerinin ve salonların yerleşim yerinin merkezi olması dolasıyla halkın kullanımına da sunulacak. Okul saatleri dışında aileler çocukları ile birlikte gelip spor yapma imkanına sahip olacak. Hemen hemen her yaştan kesimin kullanabileceği bu tesislerin sporu toplumun tabanına yayacağı, yaşayan spor tesislerinin ortaya çıkması hedefleniyor.

Projeler Milli Eğitim Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Valilikler, Kaymakamlıklar ve Belediye Başkanlıkları ile yapılan ortak çalışma sonucunda hayata geçiriliyor.

Kasapoğlu: “Spor, çocuklara kötü alışkanlıklar için fırsat vermez”

Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında sağlıklı bir nesil yetiştirmede spor alanlarının çok önemli olduğunu belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, “Çocuklar burada arkadaşlarını ve dostluklarını pekiştirirken kötü alışkanlıklardan uzaklaşacak ve enerjilerini buralarda atarak geleceğe hazırlanacak. Çünkü sporla iççice olan bir çocuk kötü alışkanlıklara kendini kaptırmaz” dedi.

Çocukların bedensel ve ruhsal gelişiminde sporun etkisine vurgu yapan Başkan Kasapoğlu, “Spor çocukların fiziksel gelişimini olumlu yönde etkilerken diğer taraftan da kötü alışkanlıklar uzak durmasına yardımcı olacak. Çevremize baktığımız zaman zinde olan bireylerin genellikle çocukluk döneminde sporla ilgilendiğini ve spor sayesinde kendini çok iyi yetiştirdiğini görüyoruz. Çünkü spor kişinin sağlık ve fiziksel olarak gelişmesine en büyük katkıyı sağlarken diğer bir taraftan da karakter olarak insanın kendisine özgüven duymasını sağlayarak kişiliğini tamamlamasına en büyük katkıyı sağlar. Aynı zaman da sporla ilgilenen çocukların başarılı olduğu durumda kazanmış olduğu popülaritenin sonucu yaşamış olduğu mutluluğun değeri paha biçilemez. Bu bağlamda hem kişilik gelişimi için hem de bedensel sağlık için bilinçli olarak spor yapmak çok önemlidir. Bizde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projelerle uygun şartların oluşması durumunda her okula bir spor tesisi kazandırmayı hedeflemiş durumdayız” diye konuştu.