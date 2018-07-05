Spor Toto’dan muhteşem üçlük

Geride bıraktığımız sezonda Tahincioğlu Erkekler Basketbol Süper Ligi Kulüpleri 36 milyon, Bilyoner Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24.5 milyon, Basketbol Erkekler 1. Ligi Kulüpleri 16 milyon 350 bin ve Basketbol Kadınlar 1. Lig’i Kulüpleri ise 13 milyon 200 bin TL isim hakkı ödemesi aldı.

Potada da İddaa’da da şampiyon Fenerbahçe

2017-2018 Tahincioğlu Basketbol Erkekler Süper Ligi’ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, 3 milyon 953 bin TL isim hakkı ödemesiyle en fazla gelir elde eden kulüp olurken; bu ligin en az kazananı ise 1 milyon 327 bin TL ile Muratbey Uşak basketbol takımı oldu.

Bilyoner Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde en çok gelir elde eden kulüp 2 milyon 973 bin TL ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı; en az gelir elden kulüp ise 1 milyon 150 bin TL ile OGM Orman Gençlik Basketbol Takımı oldu.

Kasapoğlu: “Türk sporunun her zaman yanında olacağız”

Basketbol kulüplerine isim hakkı ödemeleri yoluyla destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, Basketbol Federasyonu ile işbirliği ve uyum içinde çalıştıklarının altını çizerek, “Basketbol, sahip olduğu seyirci kitlesi ve popülaritesiyle ülkemizde futboldan hemen sonra gelen branş olma özelliğini taşıyor. Son dönemlerde yapılan ve basketbol sahalarını da bünyesinde barındıran mahalle tipi spor tesisleri sayesinde Anadolu şehirlerimizde basketbola rağbet gün geçtikçe artıyor. Bu noktada ülkemizin, uluslararası standartlara sahip Ankara Spor Salonu ya da İstanbul Sinan Erdem gibi devasa spor salonlarının yanında geniş halk kitlelerinin spora katılımını teşvik eden yerel ölçekli tesisler anlamında da ciddi mesafeler kaydettiğini söyleyebiliriz. Bu yatırımlarla birlikte liglerimizde mücadele eden takımların oyun kalitesi de gün geçtikçe artıyor. Örneğin Fenerbahçe Doğuş son yıllarda Euroleague’deki mücadelesiyle ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Yine milli takımlar bazında da her sene daha iyiye doğru yol almaya devam ediyoruz. Bu noktada Basketbol Federasyonu’muzun özverili çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirtmek gerekiyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak sadece basketbolda değil, her branşta Türk sporunun yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.

İsim hakkı ödemeleri:

Tahincioğlu Basketbol Erkekler Süper Ligi 2017- 2018

1 ANADOLU EFES 3.304.000,00

2 BANVİT 2.714.000,00

3 BEŞİKTAŞ 2.436.700,00

4 BÜYÜKÇEKMECE 2.159.400,00

5 İSTANBUL BLD. 2.171.200,00

6 DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ 2.802.500,00

7 ESKİŞEHİR BASKET 1.587.100,00

8 FENERBAHÇE 3.953.000,00

9 GALATASARAY 2.165.300,00

10 GAZİANTEP 2.006.000,00

11 KARŞIYAKA 2.365.900,00

12 SAKARYA BLD. 1.569.400,00

13 TOFAŞ 2.672.700,00

14 TRABZON 1.475.000,00

Bilyoner Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2017- 2018

1 ABDULLAH GÜL ÜNİV. 1.510.400,00

2 ADANA ASKİ 1.091.500,00

3 BORNOVA BECKERSPOR 660.800,00

4 BEŞİKTAŞ. 1.581.200,00

5 BOTAŞ 1.398.300,00

6 CANİK BLD. 1.197.700,00

7 FENERBAHÇE 2.843.800,00

8 GALATASARAY 2.153.500,00

9 ÇUKUROVA 1.534.000,00

10 HATAY BYŞ. BLD. 2.472.100,00

11 İSTANBUL ÜNİ. 1.787.700,00

12 MERSİN BELEDİYE. 2.141.700,00

13 OGM ORMAN GENÇLİK 1.150.500,00

14 YAKIN DOĞU ÜNİ. 2.973.600,00

Bornova Beckerspor ligden çekilme kararı almıştır.