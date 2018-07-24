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24 Temmuz 2018 09:34

Sporun en eğlenceli hali Mamak’ta

Mamak’ta sağlıklı kilo vermek isteyen kadınlar, Mamak Belediyesi spor merkezlerinin yolunu tutuyor.

Sporun en eğlenceli hali Mamak’ta

24 Temmuz 2018 09:34

Mamak Belediyesinin step, zumba, aerobik ve pilates kurslarına katılan kadınlar zayıflamanın ve form tutmanın yanında gündelik yaşamın stresini de atıyor.


Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda yaklaşık 7 yıldır kadınlara fitness, pilates, zumba, step, aerobik dersleri veriliyor. Müzik eşliğinde daha da eğlenceli hale gelen spor dallarıyla, kadınlar hem dans ediyor, hem de eğlenerek zinde kalıyor. Profesyonel spor hocaları eşliğinde gün içerisinde belirlenen seanslarda spor yapan kadınların düzenli olarak kilo kontrolü de gerçekleştiriliyor. Form tutmak ve zinde kalmak isteyen kadınlar fazla kilolarını atarak sağlıklı yaşamayı hedefliyor. Uzman hocalar eşliğinde yapılan spor ile kadınlar sağlıklı yaşama ’merhaba’ diyor.


Mamak’ta sağlıklı bir yaşam için herkesin spor yapmasına olanak sağladıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İlçemizde her yaştan vatandaşımıza sosyal yaşamlarını renklendirecek bir uğraş, bir spor dalı ve kurs edindirmek arzusundayız" dedi. Daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve kilo vermek isteyen herkesi kurslara davet eden Mamak Belediyesi Spor Eğitmeni Gülseren Soylu Akkanat da, 15-55 yaş arası kursiyerlere hizmet verdiklerinin altını çizdi.


Mamaklı kadınlar salı, perşembe ve cumartesi günleri Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda, 10.00-11.00 saatleri arası step-aerobik, 11.15-12.15 saatleri arası pilates, 14.30-15.30 arası zumba kursu, 19.15-20.15 saatleri arası da yine pilates kursundan faydalanıyor.




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