Srebrenitsa şehitleri Ankara’da anıldı

yılında Ankara Keçiören’deki Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda anıldı.

Srebrenitsa’da 1995 yılında 8 bin 372 kişinin hayatını kaybettiği katliamda ölenler, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Bosna-Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erol Elidemir’in katıldığı programla anıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından anma töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Öncelikle ‘lider Türkiye, güçlü başkan’ hedefi doğrultusunda yeni yönetim modelimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin ülkemize, milletimize ve gönül coğrafyamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, ‘Bir kez daha millet olarak bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk ve tüm tuzakları bozarak 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz.’ 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizle birlikte önümüzdeki yılların inşası ve ihyası için el ve gönül birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bize destek veren milletimize, mazlum coğrafyalara ve dost ülkelere de bu vesile teşekkür ediyoruz” dedi.

Mustafa Ak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki en büyük katliam olan Srebrenitsa katliamını 23. yılında da unutmamak için bir aradayız. İnsanlığın yüz karası bu katliamla 8 bin 372 Bosnalı kardeşimiz şehit oldu. 1995 yılında yaşanan bu vahşet, maalesef kardeş Bosna Hersek’in olduğu kadar bizim de belleklerimizde derin izler bıraktı. Bosna o dönemde Birleşmiş Milletler’in koruması altındaydı. Dünya yardım çığlığını geç duydu ama Bosna’nın çok büyük bir şansı vardı: Aliya İzzetbegoviç. Sadece liderliğiyle değil, insanlığıyla da Bosna halkının yolunu aydınlattı. Birçok kişiye, hatta düşmanlarına bile ilham oldu, fikirleriyle örnek oldu. Bilge Aliya İzzetbegoviç vefatından önce Bosna’yı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a emanet etmişti. Onun ferasetine, imanına güvenmiş, onu tüm İslam ülkeleri için bir şans olarak görmüştü. Türkiyemiz bu emanete sahip çıkıyor, çıkmaya da devam edecek.”

“Uluslararası Adalet Divanı her ne kadar Sırbistan’ı katliamdan sorumlu tutmasa da yaşananları soykırım olarak nitelendirmiştir” diyen Ak, “Katliamın sorumlularından Sırp Kasap Ratko Mladiç’in müebbet hapis cezasına çaptırılması, biraz da olsa acımızı dindirmiştir. Srebrenitsa’da hala toplu mezarlar bulunuyor, kimlik tespitleri yapılıyor. Bu, bize katliamın boyutunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bizler, tarihi ve kültürel bağlarımız olan kardeş Bosna halkının yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bu haftanın 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Ak, şöyle devam etti:

“İşgal ve iç savaşı amaçlayan bu kalkışma, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve milletimizin mücadelesi ile yenilgiye uğratıldı. Biz biliyoruz ki o gün Bosnalı kardeşlerimizin kalbi Türkiye ile attı. Sonrasında Bosna’da 15 Temmuz’u anlatan paneller, konferanslar düzenlendi. Desteklerinden ötürü, şükranlarımızı ifade ediyorum. Bizler de belediye olarak, bu hain darbenin yıl dönümünde milletin zaferini bir kez daha hatırlatacağız. O günü unutmadığımızı, unutturmadığımızı göstereceğiz, üç gün sürecek demokrasi nöbetimizde şehitlerimiz için mevlitler okutacağız. 15 Temmuz’da Türkiye’nin en çok şehit veren ilçesi Keçiören, istikbal ve istiklal mücadelesini yaşayanların ağzından anlatan ‘Seladan Felaha’ isimli belgesel filmimiz ile o geceye bir kez daha ışık tutacağız. 15 Temmuz destanı gösterdi ki bu ülkeye asla diz çöktürülemeyecektir. ‘Tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak’ ilkesini canımız pahasına koruyacağımızı da bu vesileyle bir kez daha haykıracağız. 15 Temmuz’da şehit verdiğimiz 249 kahramanı rahmetle anıyorum, ayrıca program vesilesiyle Srebrenitsa’da hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyorum. Tüm Müslümanların başı sağ olsun. Bütün Bosnalı kardeşlerimizle beraber yüreğimiz yanıyor.”

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise, “1995 yılında, 20. yüzyılın bitmesine beş yıl kala, Avrupa’nın ortasında bir vahşet yaşandı. Sadece dinleri farklı olduğu için 8 bin 372 din kardeşimiz şehit edildi. Bağnazlığın geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli bir örnek. Sadece dinleri farklı diye komşu komşuyu planlı bir soykırıma uğrattı. Keçirören halkı olarak hepimiz bu vahşeti kınıyoruz. Srebrenitsa Operası’ndaki sözlerle bu olaya ‘lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun’ diyorum. Allah’tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Keçiören halkı olarak Bosna Hersekli kardeşlerimizin her zaman yanındayız, gönlümüz ve kalbimiz bir” şeklinde konuştu.

Bosna-Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç ise, “Bugün Srebrenitsa’nın 23. yıl dönümü. 8 bin 372 kişi hayatını kaybetti. Biz onlara adetlerimize göre ‘şehitler’ diyoruz. Son bir yılda kaybolan 35 insanı daha bulduk ve bugün Srebrenitsa’da onların cenazesini kılacağız. Hala binlerce insan bulunuyor ve hala onları arıyoruz. Uluslararası mahkeme bu katliam için soykırım kararı verdi ve o nedenle 15 asker ve siyasi lider hapse girdi. Bizim rahmetli Cumhurbaşkanımız Aliya İzzebegoviç, bize bir tek şey öğretti; ‘Hiç kimseden nefret etmeyin, hiçbir milletten nefret etmeyin. Onlar katildir ve hep öyle kalırlar. Katillerin dini yoktur.’ Srebrenitsa bizim için büyük bir uyarıdır. Biz onu hatırlatarak önlem almış oluruz” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Sadoviç, “Srebrenitsa’yı unutturmadıkları için tüm aileler adına teşekkür ederim. Allah’tan tek bir duam var, Srebrenitsa şehitleri ve 15 Temmuz şehitleri için rahmet diliyorum” dedi.

Anma programı, anıta çelenk konulması ve gökyüzüne beyaz balonlar bırakılmasının ardından son buldu.