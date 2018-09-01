STD ve TSEV‘den sigortacılık mezunlarına yüzde 100 burs

yılını kutlayan Sigorta Tatbikatçıları Derneği bu yıl birçok etkinlik yanında 5 üniversite mezununa burs verecek" dedi.

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) tarafından düzenlenen ve alanın en prestijli eğitim çalışması olan, Temel Sigortacılık Eğitim Programına katılacak olan 10 yeni mezuna yüzde 100 burs verilecek. Alanının uzman isimleri tarafından verilen eğitimler teori ile pratiğin buluşması ve sigortacılık alanında ileri düzey eğitim olarak kabul ediliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Müdürü ve STD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalkavan, büyük ilgi gören ve alanının en prestijli eğitim organizasyonu olarak kabul edilen programa katılacak olan 5 yeni mezuna TSEV, diğer 5 yeni mezuna ise Sigorta Tatbikatçıları Derneğinin burs vereceğini belirtti. Burs başvuruları için ilgili mezunların www.tsev.og.tr adresine 14 Eylül 2018 tarihine kadar başvurabileceklerini söyledi.

Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altıngöz ise bu önemli eğitim programına katılmak isteyenlere destek vermenin kendileri açısından çok değerli olduğunu belirtip, "Sigortacılıkta 60. yılını kutlayan Sigorta Tatbikatçıları Derneği’nin bu yıl birçok etkinlik yanında 5 öğrenciye burs verecek" dedi.