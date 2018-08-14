STK üyelerinden "Döviz bozdurma" eylemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Ankara’da bazı STK’ların başkan ve yönetim kurulu üyeleri, yanlarında getirdikleri altın ve dövizleri bozdurmak için Anafartalar Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu önünde biraraya geldi. Eyleme 15 Temmuz Platformu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Memur-Sen ve Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası da katıldı. 15 Temmuz Platformu Genel Sekreteri ve ÖZDER Ankara İl Başkanı Ayhan Çetinkaya burada yaptığı konuşmada, "Yaşanan sıkıntıların geçici olduğuna inanıyoruz. Ekonomik saldırının karşısında dimdik duracağız. Suni finansal saldırılarda bulunan şer odakları boşuna heveslenmesinler, bilsinler ki; Aziz milletimizin vatan sevgisi dolardan değil, imandadır. Millet olarak dün canımızı kanımızı bu vatan için esirgemedik, bugün de tüm varlığımızı vatanımız için feda etmeye hazırız” dedi.

"Ne altın kalır ne yastık"

Memur-Sen Ankara Şubesi İl Başkanı ve Ankara 15 Temmuz Platformu Başkanı Mustafa Kır ise, “ABD’nin amacı Brunson’ın özgürlüğü değil 15 Temmuz kalkışmasının rövanşıdır. Herkesi döviz bozmaya davet ediyoruz. Bu olay ekonomik bir meseleden öte imanı mesele haline gelmiştir. Yarın döviz artacak daha fazla kazanacağım diye altınını dövizini yastık altında tutanlar, yarın geç olabilir. Ne altın kalır ne yastık” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Genel Başkan yardımcısı Mehmet Erdoğmuş, “Gün ülkemize sahip çıkma günüdür, bu mesele AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan meselesi değildir. Doları olanların dolarını bozma zamanı. Bugün benim dolarım yok ama devletimin gazilere vermiş olduğu şerefli yaşamak için şeref aylığı vardır. Gerekirse şeref aylığımızı bağışlayacağız” şeklinde konuştu.

Kuyumcu önünde toplanan ve ABD’yi protesto eden çeşitli dövizler taşıyan SKT üyeleri, “Vatan sana canım feda” sloganı atarak, yanlarında getirdikleri dolarları Türk lirasına çevirdi.