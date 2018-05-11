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11 Mayıs 2018 00:16

Su elçileri Kızılcahamam’a geldi

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi kapsamında, Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulunda etkinlik düzenlendi.

Su elçileri Kızılcahamam’a geldi

11 Mayıs 2018 00:16


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) işbirliğinde gerçekleştirilen “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi” kapsamında, Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulunda program düzenlendi.


Projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ertuğrul İpek, “Projenin öncelikli hedefleri, çevre ve su kaynaklarının korunması, suyun akılcı ve verimli kullanılması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği üzerinde duruldu. Proje koordinatörü Özgür Aydıncak olmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne öğrencilerimiz ve okulumuz adına teşekkür ederiz” dedi.




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