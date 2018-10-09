Suç makinesi kadınlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Ankara'da eylül ayı içinde iki adresten toplam 160 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirtilen kadın hırsızlık zanlıları, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eylül ayı içinde Yenimahalle ve Çubuk ilçelerindeki iki ayrı adresten gelen hırsızlık müracaatlarıyla ilgili çalışma gerçekleştiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alınan ifadeler ve güvenlik kameralarının görüntülerinin incelenmesi sonucunda yapılan operasyonla, şüpheli D.Y. ve S.P.'yi kıskıvrak yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok miktarda silah, mühimmat, ziynet eşyası ve döviz ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerden D.Y.'nin güvenlik kamerasına da yansıyan, hırsızlığı gerçekleştirdiği sırada üzerinde bulunan kıyafet yapılan aramada bulundu. Gözaltında alınarak emniyete götürülen şüphelilerden D.Y.'nin 12 ayrı suç nedeniyle mahkeme tarafından arandığı, S.P.'nin de 9 ayrı hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önceden 7 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis ve 3 bin lira adli para cezası bulunan D.Y.'nin tutuklanmasına hükmedildi.