‘Suç ve Ceza'nın prömiyeri yapıldı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, dünyaca ünlü Rus roman yazarı Dostoyevski'nin ölümsüz eseri ‘Suç ve Ceza'yı 15 yıl aradan sonra Başkentli sanatseverlerle buluşturdu.

Devlet Tiyatroları (DT) Edebi Kurul Başkanı ve rejisör Bozkurt Kuruç'un yönettiği oyunun Cüneyt Gökçer Sahnesi'ndeki ilk gösterimini eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt izledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Arısoy, seyirciler tarafından uzun süre alkışlanan oyun sonrasında yönetmen ve oyunculara çiçek takdim etti. Arısoy, ardından kulise giderek oyuncuları tebrik etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, oyunun ardından yaptığı konuşmada Türk tiyatrosunun çok önemli ve değerli olduğunu belirterek, “Dünyanın en önemli klasik eserlerinden birisini dünya çapında bir rejisörümüz sahneye koydu. Onun için ne kadar mutlu olduğumuzu anlatamam. Biz Türk tiyatrosuna çok önem ve değer veriyoruz. Bugün Türkiye genelinde Ekim ayından bu yana 64 yeni oyun astık. Bunun 44'ü Türk tiyatrosuna ait, Türk yazarlarımızın eserleri. Türk tiyatrosunun kendi sanatçısıyla, kendi yazarıyla ve rejisörüyle gelişeceğine inanıyoruz. Fakat şunu da hiç eksik etmiyoruz. Dünya küçüldü, Türkiye büyüdü. O yüzden dünyanın sayılı eserlerine de, klasik eserlerine de Devlet Tiyatrosu sahnesinde yer veriyoruz. Bütün yazarlarımızın neredeyse her türlü eseri var. Bozkurt Kuruç hocamız Türk tiyatrosuna ömrünü adamış çok değerli bir sanatçı. Bugün Türkiye'de hiç gitmediğimiz kasaba, şehir ve belde kalmadı. 65 sahnemizde Türkiye'ye hizmet ediyoruz” dedi.

Devlet Tiyatrolarının dünyanın her yerinde perde açabilecek donanımda ve kapasitede olduğunu vurgulayan Kurt, “Sadece Türkiye'ye repertuar yapmıyoruz, biz aynı zamanda Balkanlar'dan da sorumluyuz. Aynı zamanda Avrasya'daki Türki Cumhuriyetleri'nden de sorumluyuz, Avrupa'daki Türk soydaşlarımızdan ve Kıbrıs'tan da sorumluyuz” dedi.

Önümüzdeki dönemde pek çok projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Kurt, ilk defa Devlet Tiyatroları'nda bu yıl hiç oyunu oynanmamış kadın yazarların eserlerini seyirciyle buluşturduklarını söyledi. Kurt, dünya çapında değerli bir eseri seyirciyle buluşturdukları için oyunun rejisörü Bozkurt Kuruç'a ve sanatçılara teşekkürlerini iletti.