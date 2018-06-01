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01 Haziran 2018 15:24

Sudan’ın Güney Kordofan eyaletinde gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Sudan’ın Kordofan eyaletinde 2 bin aileye gıda yardımında bulunuldu.

Sudan’ın Güney Kordofan eyaletinde gıda yardımı

01 Haziran 2018 15:24


Kordofan eyaleti başkenti Kadugli bölgesindeki gıda paketi dağıtım programına, eyalet bakanları başta olmak üzere kaymakamlar, üniversite rektörleri ve çok sayıda Sudanlı bürokrat katıldı. 2 bin adet gıda paketinin bin 200 adedi Kaduglide, 800 adedi ise Dellenc kentinde dağıtıldı.


Güney Kordofan Valisi General Ahmed Mufaddal gıda dağıtım programında yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında yer aldığını söyledi. "Türkiye’deki kardeşlerimize selam olsun" diyen Mufaddal, gıda paketi alan ihtiyaç sahiplerinin başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün Türkiye’ye dua ettiklerini dile getirdi.


TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci, TİKA olarak Sudan’da restorasyon, su sanitasyonu, mesleki eğitim, tarım ve hayvancılık ve sağlık projeleri gerçekleştirdiklerini, bunların yanı sıra Sudan’da özellikle iç savaştan olumsuz etkilenen başta Darfur eyaletlerinde olmak üzere Güney Kordofan’da da insani yardımlara devam ettiklerini söyledi. Güngenci, bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan gıda paketlerinin 2 bin aileye ulaştırıldığını, önümüzdeki dönemde de TİKA olarak Kadugli, Dellenc, Marwa, Garaid ve diğer bölgeler zor şartlarda yaşayan Sudanlıların sıkıntılarını gidermeye çalışacaklarını söyledi.


Güngenci, "Sadece insani yardımla kalmayacağız, daha önceki dönemlerde yaptığımız gibi eğitim ve malzeme desteğinde de bulunacağız" dedi.




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