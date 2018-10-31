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Sudanlı Zenci Musa Ankara'da anıldı

Pursaklar Belediyesinin katkılarıyla Avrasya Yerel Yönetimler Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen programda Sudanlı Zenci Musa anıldı.

Pursaklar Belediyesinin katkılarıyla Avrasya Yerel Yönetimler Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen programda Sudanlı Zenci Musa anıldı.


Pursaklar Belediyesi ve Avrasya Yerel Yönetimler Derneği, “Sudanlı Zenci Musa'yı Anma, Milli Birlik ve Beraberlik Programı” düzenledi. Mehmet Akif'in uğruna şiirler yazdığı Sudanlı Zenci Musa'yı anma programına AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 25. Dönem AK Parti Milletvekili Mahmut Sami Mallı, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Sudanlı Zenci Musa'nın torunu Dr. Vehip Harun, Avrasya Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Hasan Cengiz ve 81 ilden davetliler katıldı. Programda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Avrasya Yerel Yönetimler Derneğine teşekkür ederek, “Milli birlik ve beraberlik programlarını önemsiyoruz. Sudanlı Zenci Musa da bunlardan birini oluşturdu. Genç nesillerimize bunları anlatmamız gerekiyor” dedi.


Avrasya Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Hasan Cengiz ise Başkan Çetin'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Zenci Musa ile ilgili anıları paylaştı. Cengiz, İngiliz komutan General Harrington'un Zenci Musa'ya “Bizimle çalışırsan seni altına boğarım” teklifine karşı Osmanlı'nın yanında yer alan Sudanlı Zenci Musa'nın “Her teklif herkese yapılmaz. Bu teklif beni rencide eder. Benim devletim Osmanlı'dır. Bayrağım ay yıldızlı bayraktır. Komutanım Eşref Bey'dir” sözlerini aktardı.


Protokol konuşmaları ile devam eden program, yemek ikramı ile sona erdi.

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