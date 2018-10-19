Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongrede ele alınacak

Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle, vefatının yüzüncü yılında Sultan II. Abdülhamid'i ve onun döneminde yaşanan gelişmeleri ele almak üzere uluslararası bir kongre düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi”, gerek Avrupa'da gerek imparatorluk coğrafyası içerisinde büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde hükümdarlık yapmış olan II. Abdülhamid'i ve onun dönemini bütün yönleriyle değerlendirmek amacıyla yurt içinden ve yurt dışından 200'ün üzerinde bilim insanını Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın İstanbul Kâğıthane'deki yerleşkesinde bir araya getirecek.

Prof. Dr. Feroze Yasamee, Prof. Dr. Mikhail Baskhanov, Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, Prof. Dr. Mehmet İpşirli gibi Türkiye'den ve dünyadan alanlarında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan kongreye, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in de katılması bekleniyor.

II. Abdülhamid'in kişiliği ve yönetim anlayışının yanı sıra, II. Abdülhamid devrinde yakın ve uzak coğrafyalarla yürütülen diplomatik ilişkiler, Balkanlar'dan Arap vilayetlerine Osmanlı coğrafyasındaki sosyal ve siyasal durum, devrin sağlık-ekonomi-eğitim politikaları, dönemin basın-yayın faaliyetleri ve toplumsal hareketlerinin konuşulacağı kongrede, II. Abdülhamid dönemi ile cumhuriyet Türkiyesi arasındaki tarihsel süreklilik de masaya yatırılacak.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın açılış konferansıyla başlayacak olan kongre, yaklaşık 30 farklı ülkeden gelecek 40 yabancı araştırmacıyla konuyu geniş bir uluslararası perspektiften ele alacak. Devlet Arşivleri Başkanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun da katkı sağladığı etkinlik, ilgili herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek.