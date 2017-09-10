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10 Eylül 2017 18:00

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10 Eylül 2017 18:00

haftasında Osmanlıspor, sahasında Göztepe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar Gürler’in şutunu Bastos kurtardı.


14. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vrsajevic’in şutunda top auta çıktı.


25. dakikada Andre Castro’nun pası ile topla buluşan Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1


34. dakikada Göztepe ceza sahası içinde kafalardan seken topa son vuruşu Souleymane Doukara yaptı. Doukara’nın şutunu defans çizgiden çıkardı.


45. dakikada Numan Çürüksu’nun ceza sahası içinde Pereira’ya yaptığı müdahalede hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu ağlara gönderdi. 0-2



Stat: Osmanlı


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Yusuf Bozdoğan xx


Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Numan Çürüksu xx, Vrsajevic xx, Andreas Maxso xx, Anıl Karaer xx, Koray Altınay xx, Serdar Gürler xx, Josue xx, Özer Hurmacı xx, Aminu Umar xx, Souleymane Doukara xx


Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Karcemarskas, Ninaj, Pinto, Regattin, Sokol Cikalleshi, Prochazka, Hasan Kılıç, Musa Çağıran


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Göztepe: Alberto Bastos xx, Sabri Sarıoğlu, xx, Mathieu Peybernes xx, Kadu xx, Adama Traore xx, Rajko Rotman xx, Selçuk Şahin xx, Oscar Scarione xx, Andre Castro xx, Tayfur Bingöl xx, Adis Jahovic xx


Yedekler: Günay Güvenç, Leo Schwechlen, Halil Akbunar, Elessa, Tanju Kayhan, Serkan Bakan, Milos Kosanovic, Hakan Çinemre, Muhammed Enes Durmuş, Gouffran


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Tayfur Bingöl (dk. 25), Adis Jahovic (dk. 45) (Göztepe)




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