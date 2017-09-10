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10 Eylül 2017 19:00

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Süper Lig’in 4.

Süper Lig

10 Eylül 2017 19:00

haftasında Göztepe, konuk olduğu Osmanlıspor’u 2-0 yendi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Oscar Scarione’nin ceza sahası dışından çektiği şut az farkla yerden kornere çıktı.


58. dakikada Souleymane Doukara’nın ceza sahası içinde vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.


89. dakikada Regattin’in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci kurtardı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Yusuf Bozdoğan xx


Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Numan Çürüksu xx, Vrsajevic xx, Andreas Maxso xx, Anıl Karaer xx, Koray Altınay xx, Serdar Gürler xx (Musa Çağıran dk. 75 xx), Josue xx, Özer Hurmacı xx (Regattin dk. 46 xx), Aminu Umar xx (Sokol Cikalleshi dk. 46 xx), Souleymane Doukara xx


Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Karcemarskas, Ninaj, Pinto, Prochazka, Hasan Kılıç


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Göztepe: Alberto Bastos xx, Sabri Sarıoğlu, xx, Mathieu Peybernes xx, Kadu xx, Adama Traore xx, Rajko Rotman xx (Halil Akbunar dk. 62 xx), Selçuk Şahin xx, Oscar Scarione xx (Gouffran dk. 90 x), Andre Castro xx, Tayfur Bingöl xx (Axel Thomas Elessa dk. 84 xx), Adis Jahovic xx


Yedekler: Günay Güvenç, Leo Schwechlen, Tanju Kayhan, Serkan Bakan, Milos Kosanovic, Hakan Çinemre, Muhammed Enes Durmuş


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Tayfur Bingöl (dk. 25), Adis Jahovic (dk. 45) (Göztepe)


Sarı kartlar: Andreas Maxso (Osmanlıspor), Halil Akbunar (Göztepe)




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