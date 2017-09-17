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17 Eylül 2017 18:04

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17 Eylül 2017 18:04

haftasında Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor, 4-2 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada ceza sahasının sağ köşesinden içeri giren Bifouma, Numan’ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.


3. dakikada penaltı atışını kullanan Kone, topu ağlarla buluşturdu. 0-1


10. dakikada Serdar Gürler sağdan son çizgiye inerek ortasında topa iyi yükselen Numan’ın kafa vuruşu filelere gitti. 1-1


23. dakikada sağdan Josue’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Numan’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1


24. dakikada Kone’nin ceza yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.


34. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kone’nin pasında Emre Kılıç plase bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-2


45+2. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Bifouma’nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-3


45+5. dakikada Rybalka’nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Bifouma kafayla topu ağlara gönderdi. 2-4



Stat: Osmanlı


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx


Osmanlıspor: Hakan Arıkan x, Vrsajevic xx, Maxsö xx, Numan xxx, Anıl xx, Serdar Gürler xx, Raheem Lawal xx, Josue xx, Tugay Kaçar xx, Doukara x, Sokol Cikalleshi xx


Yedekler: Karcemarskas, Koray, Pinto, Prochazka, Özer Hurmacı, Regattin, Hasan Kılıç, Musa Çağıran, Umar Aminu, Sadeghian


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet xx, Mattias xx, Rıdvan xx, Ziya xx (Auremir dk. 40 ?), Medjani x, Mert Hakan xx, Rybalka x, Emre xxx, N’Dinga x, Kone xx, Bifouma xxx


Yedekler: Tolgahan Acar, Elderson, İbrahim, Galip, Hakan Bilgiç, Cem, Hakan Arslan, Serhat, Ergin Keleş


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Numan (dk. 10 ve 23) (Osmanlıspor), Kone (dk. 3 pen.), Emre (dk. 34), Bifouma (dk. 45+2 ve 45+5) (D.G. Sivasspor)


Sarı kartlar: Josue (Osmanlıspor), Ziya, Rybalka (D.G. Sivasspor)




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