haftasında Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor’u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Mert Hakan’ın ceza sahası ön çizgiden sert vuruşunda kaleci Hakan Arıkan topu iki hamlede kontrol etti.

58. dakikada soldan ceza sahasına giren Emre topu geriye çıkardı. Bifouma’nın vuruşunu kaleci Hakan son anda kornere çeldi.

63. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topa Lawal’ın sert vuruşu üstten auta çıktı.

87. dakikada Regattin’in ceza sahasının solundan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada uzun pasla soldan ceza sahasına giren Kone’nin vuruşunda top üst direkten geri geldi.

90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Bifouma, bomboş arkadaşı Kone’ye vermek yerine vurmayı tercih etti ve meşin yuvarlağı auta gönderdi.

90+4. dakikada Regattin’in ceza sahasının solundan vuruşunda top direkten döndü.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx

Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Vrsajevic x, Maxsö xx (Pinto dk. 46 xx), Numan xxx, Anıl xx, Serdar Gürler xx (Regattin dk. 63 xx), Raheem Lawal xx, Josue xx, Tugay Kaçar xx (Umar Aminu dk. 46 xx) , Doukara x, Sokol Cikalleshi xx

Yedekler: Karcemarskas, Koray, Prochazka, Özer Hurmacı, Hasan Kılıç, Musa Çağıran, Sadeghian

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet xx, Mattias Bjarsmyr xx, Rıdvan xx, Ziya xx (Elderson dk. 40 ?), Medjani xx, Mert Hakan xxx (Galip dk. 90 ?), Rybalka xx (Hakan Arslan dk. 77 x), Emre xxx, N’Dinga xx, Kone xx, Bifouma xxx

Yedekler: Tolgahan Acar, Auremir, İbrahim, Hakan Bilgiç, Cem, Serhat, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Numan (dk. 10 ve 23) Osmanlıspor, Kone (dk. 3 pen.), Emre (dk. 34), Bifouma (dk. 45+2 ve 45+5) (D.G. Sivasspor)

Sarı kartlar: Anıl, Josue (Osmanlıspor), Ziya, Rybalka, Emre, Bifouma, Rıdvan, Elderson (D.G. Sivasspor)