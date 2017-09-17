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17 Eylül 2017 19:05

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17 Eylül 2017 19:05

haftasında Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor’u deplasmanda 4-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Mert Hakan’ın ceza sahası ön çizgiden sert vuruşunda kaleci Hakan Arıkan topu iki hamlede kontrol etti.


58. dakikada soldan ceza sahasına giren Emre topu geriye çıkardı. Bifouma’nın vuruşunu kaleci Hakan son anda kornere çeldi.


63. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topa Lawal’ın sert vuruşu üstten auta çıktı.


87. dakikada Regattin’in ceza sahasının solundan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta gitti.


89. dakikada uzun pasla soldan ceza sahasına giren Kone’nin vuruşunda top üst direkten geri geldi.


90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Bifouma, bomboş arkadaşı Kone’ye vermek yerine vurmayı tercih etti ve meşin yuvarlağı auta gönderdi.


90+4. dakikada Regattin’in ceza sahasının solundan vuruşunda top direkten döndü.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx


Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Vrsajevic x, Maxsö xx (Pinto dk. 46 xx), Numan xxx, Anıl xx, Serdar Gürler xx (Regattin dk. 63 xx), Raheem Lawal xx, Josue xx, Tugay Kaçar xx (Umar Aminu dk. 46 xx) , Doukara x, Sokol Cikalleshi xx


Yedekler: Karcemarskas, Koray, Prochazka, Özer Hurmacı, Hasan Kılıç, Musa Çağıran, Sadeghian


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet xx, Mattias Bjarsmyr xx, Rıdvan xx, Ziya xx (Elderson dk. 40 ?), Medjani xx, Mert Hakan xxx (Galip dk. 90 ?), Rybalka xx (Hakan Arslan dk. 77 x), Emre xxx, N’Dinga xx, Kone xx, Bifouma xxx


Yedekler: Tolgahan Acar, Auremir, İbrahim, Hakan Bilgiç, Cem, Serhat, Ergin Keleş


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Numan (dk. 10 ve 23) Osmanlıspor, Kone (dk. 3 pen.), Emre (dk. 34), Bifouma (dk. 45+2 ve 45+5) (D.G. Sivasspor)


Sarı kartlar: Anıl, Josue (Osmanlıspor), Ziya, Rybalka, Emre, Bifouma, Rıdvan, Elderson (D.G. Sivasspor)




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