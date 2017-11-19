Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 14:52

Süper Lig: Geçlerbirliği: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig: Geçlerbirliği: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

19 Kasım 2017 14:52

haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada sol kanattan Uğur’un ortasında ceza sahası içinde Jailton’un kafa vuruşunda top auta çıktı.


28. dakikada Güray Vural’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


33. dakikada Uğur Çiftçi’nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Jailton’un kale ağzında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelere gitti. 1-1


41. dakikada Mendes’in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleye doğru giden topu Yıldırım Mert Çetin son anda kornere çeldi.



Stat: Ankara 19 Mayıs


Hakemler: Fırat Aydunus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşcıoğlu xx


Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet xx, Uğur xx, Mert xx, N’Diaye xx, Ahmet İlhan xx, Scekic xx, Issah xx, Khalili xx, Skuletic xx, Jailton Praiba xx


Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Vedat Muriç, Elvis Manu, Murat Duruer, Dialo Guidileye, Alper Uludağ, Orhan Şam, Mehmet Taş


Teknik Direktör: Musa Bakkal


Kayserispor: Muhammer Yıldırım xx, Tiago Lopes xx, Oleksandr Kucher xx, Kana Biyik xx, Atila Turan xx, Şamil Çinaz xx, Güray Vural xx, Fernando Bolrin xx, Stephane Badji xx, Umut Bulut xx, Ryan Mendes xx


Yedekler: Vedat Karakuş, Levent Gülen, Gonzalo Espinoza, Dejan Meleg, Nikola Stojiljkovic, Christian Sapunaru, Erdal Öztürk, Bia Mujangi


Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica


Goller: Jailton (dk. 33) (Gençlerbirliği, Umut Bulut (dk. 28) (Kayserispor)


Sarı kart: Tiago Lopes (Kayserispor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç