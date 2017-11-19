Süper Lig: Geçlerbirliği: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sol kanattan Uğur’un ortasında ceza sahası içinde Jailton’un kafa vuruşunda top auta çıktı.
28. dakikada Güray Vural’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
33. dakikada Uğur Çiftçi’nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Jailton’un kale ağzında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelere gitti. 1-1
41. dakikada Mendes’in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleye doğru giden topu Yıldırım Mert Çetin son anda kornere çeldi.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Fırat Aydunus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşcıoğlu xx
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet xx, Uğur xx, Mert xx, N’Diaye xx, Ahmet İlhan xx, Scekic xx, Issah xx, Khalili xx, Skuletic xx, Jailton Praiba xx
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Vedat Muriç, Elvis Manu, Murat Duruer, Dialo Guidileye, Alper Uludağ, Orhan Şam, Mehmet Taş
Teknik Direktör: Musa Bakkal
Kayserispor: Muhammer Yıldırım xx, Tiago Lopes xx, Oleksandr Kucher xx, Kana Biyik xx, Atila Turan xx, Şamil Çinaz xx, Güray Vural xx, Fernando Bolrin xx, Stephane Badji xx, Umut Bulut xx, Ryan Mendes xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Levent Gülen, Gonzalo Espinoza, Dejan Meleg, Nikola Stojiljkovic, Christian Sapunaru, Erdal Öztürk, Bia Mujangi
Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica
Goller: Jailton (dk. 33) (Gençlerbirliği, Umut Bulut (dk. 28) (Kayserispor)
Sarı kart: Tiago Lopes (Kayserispor)