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03 Aralık 2017 14:57

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 14.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

03 Aralık 2017 14:57

haftasında Sivasspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Petar Skuletic’in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


18. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Serhiy Rybalka’nın ortasında ceza sahası içinde Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.


32. dakikada sol kanattan açılan ortaya kafa vuran Serhiy Rybalka’nın şutunu kaleci Hopf kurtardı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


Gençlerbirliği: Hopf xx, Palitsevich xx, Zeki Yavru xx, Uğur Çiftçi xx, Ndiaye xx, Ahmet Oğuz xx, Guidileye xx, Aleksandar Scekic xx, Abdul Rahman Khalili xx, Elvis Kofi Manu xx, Petar Skuletic xx


Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Kamal Issah, Yıldırım Mert Çetin, Ahmet İlhan Özek, Vedat Muric, Da Silva, Murat Duruer, Orhan Şam, Mehmet Taş, Alper Uludağ


Teknik Direktör: Ümit Özat


Sivasspor: Rochet Alvarez xx, Carl Medjani xx, Vitaly Dyakov xx, Ziya Erdal xx, Dos Santos xx, Delvin Ndinga xx, Hakan Arslan xx, Serhiy Rybalka xx, Emre Kılınç xx, Thievy Bifouma xx, Arouna Kone xx


Yedekler: Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural, Mattias Bjarsmyr, Mert Hakan Yandaş, Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Muhammed Furkan Işık, Zoro Cyriac Gohi Bi


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Gol: Petar Skuletic (dk. 12) (Gençlerbirliği)


Sarı kart: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği)




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