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03 Aralık 2017 15:58

Süper Lig: Gençlerbirliği: 4 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 14.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 4 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

03 Aralık 2017 15:58

haftasında konuk ettiği Sivasspor’u 4-0 yendi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Emre Kılınç’ın kafayla indirdiği topla buluşan Muhammet Demir’in şutunu kaleci Hopf kurtardı.


55. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Emre Kılınç’ın kafa vuruşunu kaleci çeldi.


56. dakikada kontratağa çıkan Gençlerbirliği’nde Da Silva, ceza sahasının hemen dışından pasını Guidileye’ye bıraktı. Guidileye’nin ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak alt direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0


65. dakikada Zeki Yavru’nun gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan Da Silva’nın şutu direğe çarpıp kalecinin kucağında kaldı.


69. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına ilerleyen Manu’nun şutu kaleciden döndü. Dönen topu Manu, filelere yolladı. 3-0


85. dakikada Guidileye’nin pasında ceza sahası içinde Manu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


Gençlerbirliği: Hopf xx, Palitsevich xx, Zeki Yavru xx (Ahmet İlhan Özek dk. 79 xx), Uğur Çiftçi xx, Ndiaye xx, Ahmet Oğuz xx, Guidileye xx, Aleksandar Scekic xx, Abdul Rahman Khalili xx (Da Silva dk. 46 xxx), Elvis Kofi Manu xxx, Petar Skuletic xx (Murat Duruer dk. 60 xx)


Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Kamal Issah, Yıldırım Mert Çetin, Vedat Muric, Orhan Şam, Mehmet Taş, Alper Uludağ


Teknik Direktör: Ümit Özat


Sivasspor: Rochet Alvarez x, Carl Medjani x, Vitaly Dyakov x, Ziya Erdal xx, Dos Santos xx, Delvin Ndinga xx, Hakan Arslan xx, Serhiy Rybalka x (Muhammet Demir dk. 46 xx), Emre Kılınç xx, Thievy Bifouma x (Zoro Cyriac Gohi Bi dk. 88 ?), Arouna Kone x


Yedekler: Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural, Mattias Bjarsmyr, Mert Hakan Yandaş, Hakan Bilgiç, Muhammed Furkan Işık


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Petar Skuletic (dk. 12), Guidileye (dk. 56), Manu (dk. 69 ve 85) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Da Silva, Palitsevich, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Muhammet Demir (Sivasspor)




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