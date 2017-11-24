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24 Kasım 2017 20:51

Süper Lig: Osmanlıspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig: Osmanlıspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

24 Kasım 2017 20:51

hafta müsabakasında, Başkent temsilcisi Osmanlıspor, sahasında diğer Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Ev sahibi ekip, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Uğur Çiftçi’nin ortasında kaleci Hakan, Jailton’dan önce çıkarak topu kontrol etti.


33. dakikada Lawal’ın uzun pasında savunmanın hatasından yararlanan Umar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Hopf hızlı hareket ederek mutlak gölü önledi.


38. dakikada Özer’in pasıyla topu ceza sahası içine taşıyan Cikalleshi’nin şutunda top kalecide kaldı.


39. dakikada Umar’ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Serdar, kaleci Hopf’u çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Ankara 19 Mayıs


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akın xx, Erdinç Sezertam xx


Osmanlıspor: Hakan xx, Vrsajevic xx, Numan xx, Maxso xx, Anıl xx, Cikalleshi xx, Musa xx, Özer xx, Lawal xx, Serdar xxx, Umar xx


Yedekler: Karcemarskas, Koray, Doukara, Regattin, Josue, Prochazka, Luiz Carlos, Hasan, Tugay, Sharafabad


Teknik Direktör: Evrim Esendemir


Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet xx, Alper xx, Uğur xx, Skuletic xx, Palitsevic xx, Khalili xx, Dıalo Jailton xx, N’Diaye xx, Da Silva xx, Ahmet İlhan xx


Yedekler: Cengiz, Numan, Mert, Scekic, Vedat, Manu, Ömer, Murat, Orhan, Mehmet


Teknik Direktör: Ümit Özat


Gol: Serdar Gürler (dk. 39) (Osmanlıspor)




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