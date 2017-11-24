Süper Lig: Osmanlıspor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

hafta müsabakası Başkent derbisine sahne oldu. İki Başkent temsilcisi Osmanlıspor ve Gençlerbirliği Osmanlı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Başkent derbisini Osmanlıspor 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Khalili’nin kullandığı korner atışında Skuletic’in kafa vuruşunu kaleci Hakan son anda kornere çeldi.

50. dakikada korner atışında gelen topa Skuletic vurdu. Kale alanında oluşan karambolde top Jailton’un önünde kaldı. Kale ile arasında yaklaşık iki metre olan Jailton’un şutu kaleci Hakan’dan oyun alanına döndü.

79. dakikada ceza sahası dışından Tugay’ın sert şutu kaleci Hopf’tan döndü. Topu iyi takip eden Serdar Gürler araya girerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

89. dakikada ceza sahasına girerken sağ çaprazdan sert çıkaran Manu’nun şutu direğe çarptıktan sonra yerde olan kaleci Hakan’ın kucağında kaldı.

90. dakikada Murat’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Skuletic yere düşerken vurduğu şutta top kaleci Hakan’ın müdahalesiyle önce direğe çarptı sonra kornere çıktı.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akın xx, Erdinç Sezertam xx

Osmanlıspor: Hakan xx, Vrsajevic xx, Numan xx, Maxso xx, Anıl xx, Cıkalleshi xx (Regattin dk. 75 x), Musa xx, Özer xx (Prochazka dk. 84 ?), Lawal xx (Tugay Kaçar dk. 63 x), Serdar xxx, Umar xx

Yedekler: Karcemarskas, Koray, Doukara, Josue, Luiz Carlos, Hasan, Sharafabad

Teknik Direktör: Evrim Esendemir

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet xx, Alper xx (Vedat Muriç dk. 65 xx), Uğur xx, Skuletic xx, Palitsevic xx, Khalili xx, Dialo Jailton xx, N’Diaye xx, Da Silva xx (Murat Duruer dk. 78 x), Ahmet İlhan x (Manu dk. 46 xx)

Yedekler: Cengiz, Numan, Mert, Scekic, Ömer, Orhan, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Serdar Gürler (dk. 39 ve 79) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Musa Çağıran (Osmanlıspor), Palitsevich (Gençlerbirliği)