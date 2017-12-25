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25 Aralık 2017 22:10

Süper Lig: Osmanlıspor: 3 - Teleset Mobilya Akhisarspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’de ilk yarının son maçında Osmanlıspor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk etti.

Süper Lig: Osmanlıspor: 3 - Teleset Mobilya Akhisarspor: 2 (Maç sonucu)

25 Aralık 2017 22:10

Mücadeleyi Başkent temsilcisi 3-2 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada ceza sahası dışında yaşanan hava topu mücadelesini kazanan Özer Hurmacı’nın kafayla indirdiği topu önünde bulan Umar, altı pas içinde sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


54. dakikada Özer’in ara pasında Umar topla buluştu. Umar’ın şutunda top sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.


60. dakikada Osmanlıspor’da Anıl Karaer’in ceza sahası içinde topa elle yaptığı müdahale sonrası Akhisarspor penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Soner kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 2-2


63. dakikada Akhisarspor’da Ömer Bayram 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.


68. dakikada Regattin’in şutunda direkten dönen topu iyi takip eden Umar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2



Stat: Osmanlı Stadyumu


Hakemler: Özgür Yankaya xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx


Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Lawal xx (Luiz Carlos dk. 81 x), Özer Hurmacı xxx (Hasan Kılıç dk. 90 ?), Doukara xx (Cikalleshi dk. 73 x), Tiago Pinto xx, Regattin xx, Musa Çağıran xxx, Umar xxxx, Numan Çürüksu xx, Anıl Karaer xx


Yedekler: Hakan Arıkan, Eyüp Türkaslan, Koray Altınay, Ninaj, Maxsö, Burak Ağaoğlu, Eren İyican


Teknik Direktör: İrfan Buz


Akhisarspor: Lukac xx, Barbosa xx (Kadir Keleş dk. 69 x), Muğdat Çelik xx, Soner Aydoğdu xxxx, Onur Ayık xx (Hora dk. 85 ?), Orhan Taşdelen xx, Ömer Bayram xx, Sissoko xx (Eray Ataseven dk. 87 ?), Mustafa Yumlu xx, Olcan Adın xx, Junior xx


Yedekler: Bora Körk, Alperen Babaca, Aykut Çeviker


Teknik Direktör: İrfan Saraloğlu


Goller: Musa Çağıran (dk. 27), Umar (dk. 49 ve 68) (Osmanlıspor), Soner Aydoğdu (dk. 36 ve 60) (Akhisarspor)


Kırmızı kart: Ömer Bayram (dk. 63) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Anıl Karaer, Pinto (Osmanlıspor), Mustafa Yumlu, Muğdat Çelik (Akhisarspor)




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