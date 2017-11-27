Emin Bozoğlan, “Suriye’deki tüm halkların temsil edileceği ilan edilen ve Soçi’de toplanması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne Suriye Türkmen Meclisi olarak, Türkmenleri temsilen katılmayı arzuluyoruz. Bu çerçevede gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız” dedi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Bozoğlan, Soçi’de toplanması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresine, Suriye Türkmen Meclisi olarak Türkmenleri temsilen katılmayı arzuladıklarını söyledi. Bu çerçevede gerekli çalışmaları başlattıklarını vurgulayan Bozoğlan, “Gerek Soçi, gerekse diğer platformlardaki en önemli hedefimiz; Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ilkesi çerçevesinde Türkmenlerin, Suriye’deki varlığını anayasal olarak tanıyacak, koruyacak ve tüm haklarını güvence altına alacak bir hukuki statü kazanmasını sağlamaktır. Bu noktada öncelikli talebimiz Suriye Türkmenlerine ‘kurucu halk’ statüsü verilmesidir. Bu hedefimize ulaşabilmek için önümüzdeki süreçte, Suriye’de siyasi istikrarın sağlanmasına katkıda bulunabilecek tüm taraflarla siyasi diyaloga açık olduğumuzu bildirmek isteriz. Bu konudaki tek kırmızı çizgimiz; Suriye’nin, Türkiye’nin ve hatta tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden terör örgütleri ve bunlarla bağlantılı siyasi yapılarla aynı zeminde yer almamaktır” diye konuştu.

Suriye Türkmen Meclisi olarak Suriye’de her türlü parçalı yapıya karşı olduklarına dikkat çeken Bozoğlan, “Nitekim etnik gruplara, federal statüler verilmesinin Irak’ta toplumsal yapıyı ne derece paralize ettiği, DEAŞ’ı nasıl ortaya çıkardığı ve siyasi istikrarsızlığı ne denli derinleştirdiği tecrübe edilmiştir. Irak’taki bu hataya Suriye’de düşülmemelidir. Suriye Türkmen Meclisi olarak, başta biz Türkmenler olmak üzere savaş nedeniyle göçe zorlanan tüm Suriyelilerin kendi toprağına, köyüne, evine geri döndüğü ve yeni Suriye’de tüm toplumların temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu üniter bir devlet modelini savunuyor, bu doğrultuda siyasi mücadelemize sonuna kadar devam edeceğimizi ifade ediyoruz” açıklamasını yaptı.