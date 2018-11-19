Suriyeli Ayşe Fattal: "Suriye'de savunamadığım haklarımı Türkiye'de savunuyorum"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen Ulusal Çocuk Forumu'nun 19'uncusu Ankara'da gerçekleştirildi. Forumda Suriyeli Ayşe Fattal, "Ben Suriye'den gelmiş bir çocuğum, orada haklarımı savunamadım burada savunuyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde Türkiye'nin 81 ilinden Çocuk Hakları Komitesi temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 19. Ulusal Çocuk Forumu, başkent Ankara'da gerçekleştirildi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen foruma UNICEF Türkiye Temsilciliğinden Nilgün Çavuşoğlu katıldı. Her yıl farklı bir tema belirlenen forumda bu yıl üç gün boyunca "Çocuk İşçiliği ile Mücadele" temalı konular görüşülecek. Yapılan çalışma sonunda belirlenen tespit ve öneriler çocuklar tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve çocuklar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı himayesinde milletvekilleri ve yetkililerle paylaşılacak.

Çocuk Hakları Komiteleri Türkiye Koordinatörü Muhammet Aktaş, forum hakkında İHA muhabirine bilgi verdi. Bu sene tema olarak "Çocuk İşçiliği ile Mücadele" konusunun belirlendiğini dile getiren Aktaş, çocukların bu forumda kendi fikirlerini aktarma şansı bulduklarını paylaştı. Aktaş, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında TBMM'ye gidiyoruz ve çocuklar olarak taleplerimizi iletiyoruz" dedi.

İstanbul Çocuk Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Barış Eskigülek de, komitede çocukların haklarını korumak, güçlendirmek için çalışmalar yapıldığını kaydetti. En son yapılan Sosyal Uyum ve Adaptasyon Projesi kapsamında zeka yetenek ve kavrama testi yapıldığını anlatan Barış, bu sayede çocukların kendilerinin hangi alanda daha yetenekli olduğunu fark etmelerini sağladıklarını söyledi. Barış Eskigülek, Suriye ve diğer ülkelerden gelen mültecilerle Türk çocukların kaynaşmaları açısından da çeşitli etkinlikler yapıldığını belirtti.

"Haklarımızın farkında olma,k haklarımızı savunabilmeyi sağlar"

Foruma Diyarbakır'dan ilk kez katılan Muhammed Okçu ise, "Daha önce Ankara'ya hiç gelmemiştim, geldiğime çok mutlu oldum. Tarihi yerlerini de gezmek isterdim, benim için önemli olan bir ilin fiziksel görüntüsü değil, tarihi yerleridir" dedi. Çocuk işçiliği ve çocuk haklarının ihlaliyle ilgili çeşitli eğitimler verildiğini ifade eden Muhammed, "Çocukların kendi geleceği ve diğer çocuklar için yapabilecekleri çok şey var. Belki bir yetişkin bir çocuğu anlayamaz ama bir çocuk kendini çok iyi tasvir eder ve diğer çocukları da anlar. Ben de diğer çocukları daha iyi anlamayı öğrendim ve çok mutlu oldum. Haklarımızın farkında olmak bize haklarımızı savunabilmeyi sağlar" diye konuştu.

Foruma Tunceli'den katılan 11 yaşındaki Deniz Su Coşar, Ankara'ya ilk kez gelmekten duyduğu mutluluk ve heyecanı dile getirerek, yeni yerler gezip, yeni insanlar tanımanın çok güzel olduğunu söyledi. Deniz, "Bence çok faydalı bir forum, sadece çocuklar değil bunu büyüklerimiz de dinlemeli" dedi.

"Suriye'de haklarımı savunamadım"

Forumun Danışma Kurulu Üyesi olan ve 5 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeli Ayşe Fattal ise, 81 ilden farklı insanlarla tanıştığını dile getirdi. Suriyeli ve Türk çocukların fikirlerini alabilmek açısından forumun çok önemli olduğunu vurgulayan Ayşe, "Burada bulunduğum için çok mutluyum. Ben Suriye'den gelmiş bir çocuğum, orada haklarımı savunamadım burada savunuyorum. Forumda haklarımızı savunup gerçekleştirmemiz sağlanıyor. Tüm çocuklara sesleniyorum haklarınızı savunun" çağrısında bulundu.

Çocuk Hakları Komiteleri ve Forumlar

Çocuk Hakları İl Komiteleri, 2000 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmekte olup ülke çapında çocuk katılımını sağlayan bir örgütlenme oluşturuyor. Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde tüm illerden davet edilen Çocuk Hakları Komitesi temsilcileri ile Ulusal Çocuk Forumları düzenleniyor. Ulusal Çocuk Forumları, 81 İl Çocuk Hakları Komitelerinden gelen 1 kız ve 1 erkek olmak üzere 162 çocuk temsilcisinin katılımı ile gerçekleştiriliyor. Forumlardan elde edilen çıktılar her yıl TBMM Başkanlığı himayesinde millletvekilleri ile paylaşılıyor.