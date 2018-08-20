Sürpriz ziyarette sürpriz hediye

Pınarbaşı Mahallesinde Zehra (34)- Özgür Yaman (38) çiftinin ortanca çocukları Ülkü Yaman’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Ak’a Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın da eşlik etti.

Rabia (14) ve Tunahan (5) isminde 2 engelli kızı daha olan anne Zehra Yaman ise Başkan Ak’a duacı olduklarını ifade ederek, “Başkanımızın hizmetlerini zaten çok beğeniyoruz, Keçiören’i çok değiştirip güzelleştirdi. Ben bir hafta önce belediyeye gelmiş kendisiyle tanışmak istemiştim ama kısmet olmamıştı. Bir hafta sonra evime misafir oldu çok daha güzel oldu, kızımı da sevindirdi, Allah razı olsun. Zaten o da bizden biri, evlere misafir olduğunu görüyordum, sağ olsun bize de misafir oldu. Bundan sonra da kapımız her zaman açık” sözleriyle duygularını ifade etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Ak da “Tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları olduğunu öğrendim. Keçiören TOGEM aileyi ziyaret edip ihtiyaçlarını tespit etmişti. Ben de hem hatırlarını sorup hem de tekerlekli sandalyeyi ellerimle teslim etmek istedim. Bu sandalye ile hem günlük hayatında rahat edecek hem de hastaneye gidiş gelişi kolaylaşacak” dedi.