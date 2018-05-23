Suudi Arabistan Büyükelçisi El Khereiji Kızılcahamam’ı ziyaret etti

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinde medyanın rolünü ve etkinliğini artırmak amacı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün “Türkiye - Suudi Arabistan Medya Buluşması” adlı programı için Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji Kızılcahamam’a geldi.

Büyükelçi için Kızılcahamam Belediyesi önünde yapılan karşılamaya, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney ve Belediye Meclisi üyeleri katıldı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi’ye Arapça olarak Kızılcahamam hakkında bilgi verilirken, Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak üç dilde hazırlanan Kızılcahamam tanıtım broşürü de takdim edildi.

Güney’in makamında gerçekleşen sohbette Kızılcahamam’ı çok beğendiğini belirten, El Khereiji, “Burada bulunduğuma çok memnunum, burada hiç yabancılık çekmedim sanki kendi vatanımdayım” dedi.