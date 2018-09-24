Suudi Arabistan Büyükelçisi Khereiji'den bölgesel krizler için işbirliği çağrısı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji, bölgesel krizlerin çözümü için iki ülkenin iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın 88. Milli Günü nedeniyle bir resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'nin ev sahipliğinde SJW Marriott Otel'de düzenlenen resepsiyona çok sayıda konuk ve önemli isim katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Khereiji konuklara hitap etti. Arap-İslam dayanışmasını güçlendirmek, uluslararası barış ve güvenliği pekiştirmek için liderlerin gösterdikleri çabaya değinen Khereiji, "Ülkemiz liderleri diğer ülkelere karşı politika ve tutumlarında hoşgörü, barışı yayma, şiddetin reddi, insam hakları ve ilkelerine saygı ve başkalarının işlerine karışmamaya çağrıda bulunan temellere dayalı güçlü bir yaklaşım benimsemektedirler. Bu bağlamda Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti birbirlerine tarihsel ilişkilerle bağlı olduğu gibi aralarında pek çok kültürel ortak paydalar da bulunmaktadır. Bölgesel krizlerin çözümü için bölgedeki dengelerde ağırlıkları bulunduğuna işaret etmek isterim. Dolayısıyla iki ülkenin iş birliği kesinlikle halklarımızın yararına olacaktır" şeklinde konuştu.

Resepsiyonda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, iki ülke arasında yeni işbirliği projelerinin ele alınacağını ve ikili ticaret hacminin gelişmesine yönelik adımlar atılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Resepsiyona Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve eski bakanlardan Naci Ağbal, Mehmet Şimşek, Taner Yıldız, Mehdi Eker ve Emrullah İşler katıldı.