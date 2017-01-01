Tacikistan’da Navobod Sağlık Ocağı’na tadilat desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tacikistan’da Vahdat şehrine bağlı Navobod köyünde bulunan Navobod Sağlık Ocağı’na bakım ve tadilat desteğinde bulunuldu.

Sağlık sektöründe altyapı ihtiyacının oldukça fazla olduğu Tacikistan’da Vahdat şehrine bağlı Navobod köyünde bulunan 2 doktor ve 11 hemşire ile 6 bin 972 nüfuslu köyde yıllık ortalama 4 binden fazla hastaya hizmet veren Navobod Sağlık Ocağı’na bakım ve tadilat desteğinde bulunuldu.

1988 yılında inşa edilen, ancak geçen süre zarfında bakım ve tadilatı yapılmayan sağlık ocağının tadilat ve bakımı TİKA tarafından gerçekleştirildi. Dış ve iç cephe bakımının 1988 yılından bu yana yapılmamasından dolayı çok eski bir görünüme sahip olan sağlık ocağı binasının duvar, zemin, tavan ve kapı pencerelerinin bakım ve tamiratı TİKA tarafından yapıldı.

Vahdat şehri Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Dilbar Burakova, söz konusu proje ile ilgili yaptığı açıklamada TİKA’nın gerçekleştirmiş olduğu desteğin kendileri ve sağlık ocakları için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, yapılan işin üst kalitede gerçekleştirilmesinden ve dostane yardımlarından dolayı TİKA’ya teşekkürlerini ifade etti.