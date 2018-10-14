Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 72 - Fenerbahçe: 80

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Türk Telekom Basketbol, evinde karşılaştığı Fenerbahçe Basketbol'a 72-80 mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında lige bu sezon yükselen ve Türkiye'yi 7Days EuroCup'ta da temsil eden Türk Telekom Basketbol, evinde son şampiyon Fenerbahçe Basketbol'u ağırladı. İlk periyota iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 10 dakikayı 19-22 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan Türk Telekom, geriden gelerek ilk yarıyı 37-31 önde bitirdi. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Fenerbahçe, 55-57'lik skorla öne geçti. Türk Telekom, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 72-80 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Türk Telekom Basketbol Takımı, ligdeki ikinci maçından mağlubiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise ikinci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'de Vesely, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Türk Telekom'da da 20 sayı bulan Sylven Landesberg maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Sinem Tetik, Can Mavisu

Türk Telekom Basketbol: Sylven Landesberg 20, Polat Kaya, Can Akın, Yunus Sonsırma 2, Ender Arslan Xx 6, Kaya PekerX 6, Serhat Çetin 5, Metin Türen, Nusret Yıldırım, Kenny Gabriel 5, Terrance Campbell 9, Vladimir StimacXx 19

Başantrenör: Burak Gören

Fenerbahçe Basketbol: Efe Tırpancı, Ekrem Sancaklı, Melih MahmutoğluXx 11, Tyler Ennis 8, Nikola KalinicXx 13, Egehan Arna, Marko Gudiric 9, Jan VeselyXx 16, Sinan Güler, Ali MuhammedXx 10, Ahmet Düverlioğlu 6, Joffery Lauvergne 7

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 19-22 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 37-31 (Türk Telekom lehine)

3. periyot: 55-57 (Fenerbahçe lehine)