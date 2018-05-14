Tanıtım fuarında projeler boy gösterdi

Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bu yıl 3.’sü düzenlenen ve ilçede bulunan 17 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin stand açtığı fuarda öğrenciler, sağlıktan tasarıma, yazılımdan elektrik elektroniğe kadar çeşitli alanlarda yıl boyunca hazırladığı projelerini tanıtarak yaptığı çalışmaları sergileme fırsatı buldu. Programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Katma değeri yüksek

Öğrencilerin günün şartlarına göre en iyi şekilde eğitim almaları için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "Güçlü bir Türkiye olmak için her alanda çok çalışmaya ihtiyacımız var. Meslek liseleri de ülkemiz için katma değeri yüksek olan eğitim yuvalarıdır” dedi.

Önemli bir misyonu var

Meslek liselerinin kalifiye eleman yetiştirmesiyle önemli bir misyon üstlendiği ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ”İlçemizde faaliyet gösteren tüm mesleki ve teknik liseler bugün burada. Biz meslek liselerimize çok önem veriyoruz ve bu liselerin gelişmesi memleketimiz için çok önemli" diye konuştu.