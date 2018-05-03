Tanzanya Milli Günü ATO’nun ev sahipliğinde kutlandı

yüzyıl Afrika yüzyılı olacak. Türkiye oraya almak için değil vermek için, insanlık için, ortak idealler için gidecek” dedi.

Tanzanya Milli Günü, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) ev sahipliğinde kutlandı. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Bakan Ağbal burada yaptığı konuşmada, Türk firmalarının Tanzanya’ya ilgisinde son yıllarda önemli bir artış olduğunu belirterek, “İş adamlarımızı, sanayicilerimizi Tanzanya’ya daha fazla yatırım yapma konusunda teşvik ediyoruz. Bu bütün Afrika ülkeleri için geçerlidir. 21. yüzyıl Afrika yüzyılı olacak. Bunu hepimiz görüyoruz. Türkiye oraya almak için değil vermek için, insanlık için, ortak idealler için gidecek ve Afrika’nın gelişmesi ve büyümesine de ülke olarak büyük katkı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tanzanya ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırdığını vurgulayan Ağbal, “Halen Tanzanya ile Türkiye arasında yürütülen ticaret hacmi 165 milyon dolar civarında. Son derece yetersiz. Türkiye’ye de, Tanzanya’ya da bu rakamlar hiçbir şekilde yetmez. Ben inanıyorum ki yatırımcıların, hükümetlerin, iş adamlarının çabalarıyla bu rakamları hızla yukarıya çekeceğiz” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Ağbal, darbe girişimi karşısında Afrikalı birçok dost ülkenin Türk hükümetinin yanında yer alan mesajlar vermesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bakan Ağbal, şunları söyledi:

“FETÖ terör örgütü sadece Türkiye için değil, bulunduğu bütün ülkelerde o ülkenin güvenliğini doğrudan doğruya tehdit eden bir önemli faktör. Yine memnuniyetle görüyoruz ki 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası dönemde Afrika’da çok sayıda ülke, bu terör örgütü noktasında gerekli adımları attı. Burada özellikle FETÖ terör örgütüyle iltisaklı birçok şahsın da süratle gerekli tedbirler alınmak suretiyle ülkemize iadesini yaptı. Bunu da takdir ediyoruz. Afrika ülkelerinin bu konuda yapmış olduğu çalışmaları da hiçbir zaman unutmayacağız. Bu anlamda Tanzanya hükümetinin de FETÖ terör örgütüne karşı gerekli tedbirleri alacağına, Türkiye’nin bu konudaki duyarlılıklarını hassasiyetle takip edeceğine inanıyoruz.”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, Tanzanya Milli Günü’nde yaptığı konuşmada, Türk iş adamlarının bu ülkedeki yatırımlarının 40 milyon dolar civarında olduğunu söyledi. Türkiye ile Tanzanya arasındaki ticaretin 2017 yılı sonu itibariyle 165,5 milyon dolara ulaştığını, bunun 115,8 milyon dolarının ihracat olduğunu belirten Baran, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi, karşılıklı potansiyeli yansıtmaktan uzak” dedi. Tanzanya’nın siyasi istikrarı, ekonomik büyümesi ve yer altı zenginlikleriyle bölgenin önemli ülkeleri arasında yer aldığına işaret eden Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında gerçekleştirdiği Tanzanya ziyareti sırasında 10 ayrı anlaşma imzalandığını hatırlattı. Tanzanya’nın Sahraaltı Afrika ülkeleri arasında Türk inşaat sektörünün en çok iş yaptığı ülke olduğunu vurgulayan Baran, “2017 yılında Türk müteahhitlik sektörü Tanzanya’da 3,1 milyar dolarlık iş aldı. Tanzanya, bu rakamla, Türkiye’nin geleneksel pazarları olan Rusya, Türkmenistan, Libya ve Suudi Arabistan’ı geride bıraktı. İş adamlarımız, Tanzanya’da sadece yatırım yapmakla kalmıyor, çok önemli oranda istihdam da sağlıyor” diye konuştu.

Baran, ATO olarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde Ankara’nın payını artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

“Afrika’da en hızlı büyüyen ekonomilerden biri”

Tanzanya’nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, Tanzanya’nın Afrika’da en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğunu belirtti. Turizmin Tanzanya ekonomisinde öncelikli sektörlerden biri olduğunu hatırlatan Kiondo, iş adamlarına bu alanda yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Tanzanya’nın hala düşük gelirli bir ülke olduğunu söyleyen Kiondo, “Durumumuzu orta gelir seviyesine yükseltmek için 2025 vizyonumuzu oluşturduk. Bu vizyonu gelişim planlarımızla hayata geçirme aşamasındayız. Vizyonumuza yönelik olarak stratejik ortaklıklar kurmayı dört gözle bekliyoruz. Türkiye’nin 2025 hedeflerimiz için bu yolculukta güvenilir ve stratejik bir ortak olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Kiondu, Türk yatırımcılara Tanzanya’da özellikle sanayi, tarım, gıda, turizm, madencilik, enerji ve iletişim teknolojileri sektörlerinde yaptırım yapma çağrısında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Büyükelçi Kiondo, Maliye Bakanı Ağbal’a bir tablo hediye etti. Daha sonra Bakan Ağbal, ATO Başkanı Baran ve Büyükelçi Kiondo sahnede birlikte pasta kesti. Dans grubu gösterisinin de sunulduğu etkinlikte misafirlere Tanzanya yöresel yemekleri ikram edildi. Fuaye alanında Tanzanya’nın yöresel el sanatları sergilendi.

Tanzanya Milli Günü kutlamasına ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri ile Tanzanya Fahri Konsolosu Ziya Karahan da katıldı.