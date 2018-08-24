Tanzanyalı çocukların bayram sevinci

Yetkililer hem kurban eti dağıttı hemde, hediyelerle çocukların yüzünü güldürdü.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2018 vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya’da vekaletini veren vatandaşların kurbanları kesilerek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Tanzanya’nın yarı otonom bölgesi Zanzibar’ın kuzeyindeki adalardan Tumbatu’da bulunan Müslümanlarla Kurban Bayramını geçiren TDV yetkilileri hem bayramın birleştirici ve yardımlaşma geleneğini yaşadı hem de Türkiye’yi bir kez daha tanıtma fırsatı buldu. Yetkililer, adada yaşayan çocuklar tarafından çalgılar ve ilahilerle karşılandı.

TDV Vakfı Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü Personeli Muhammet Sait Arslan kesilen kurban etlerini dağıttıklarını ifade ederek, "Buradaki kardeşlerimizin bayramını paylaşmak üzere buradayız. Etlerimizi dağıttık şu anda çocuklarla birlikte onlara şeker ve balon dağıtımınına devam ediyoruz" diye konuştu.

Hediyeler alan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Türkiye’den giden yetkililer arasında Kurumsal İletişim Müdürü Yasin Dedeş ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da yer aldı.