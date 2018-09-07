TardaFest’in üçüncüsü Hırvatistan’da gerçekleşti

Dola Kırsal Turizm Derneğinin organizatörlüğünde Darda Belediyesi, Osijek Valiliği ve TİKA’nın desteğiyle düzenlenen festivalde katılımcılara Türk kültürünün farklı unsurları tanıtıldı. 2 gün süren festivalin açılışında konuşan Darda Belediye Başkanı Anto Vukoje, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin 200 yıla yakın süren tarihi birlikteliği yeniden hatırlamayı hedeflediğini ifade etti. Vukoje, festival için başta TİKA olmak üzere kendilerine destek veren kuruluşlara teşekkür etti.

TİKA Hırvatistan Koordinatörü Haşim Koç, festivalde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara başta dernek başkanı ve çalışanları olmak üzere teşekkür etti. Osijek Belediyesi Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Tatjana Roth ise, “İki ülke arasındaki ilişkileri artıran bu festivale destek olmaktan dolayı mutluyuz” diyerek, festivalin bölgedeki kırsal turizmi canlandırdığını ifade etti.

Bölgedeki turistik cazibeyi artırmayı hedefleyen ve bunu Türk kültür öğeleri ve tarihini anlatmak yoluyla yapan festivalde iki gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türk motiflerinin seramiklere işlendiği seramik atölyesi, Türk yemek kültürünün tanıtıldığı gastronomi bölümü, çay ve baklava ikramları, Nasreddin Hoca tiyatroları, Esterhazy Kalesi’nin mahzenlerinde gerçekleşen Türk filmleri gösterimi, 16. yüzyıl modası, saç şekilleri, "Türkiye’de Nereye Gidilir" tanıtımı gibi etkinliklerin yanında Sevdalinka konseri düzenlendi. Ayrıca 23 Nisan etkinlikleri kapsamında İstanbul ve Edirne’deki festivallere katılan okulların öğrencileri, Türkiye izlenimlerini katılımcılarla paylaştılar.