Tarih eğitimi masaya yatırılıyor

Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu düzenleniyor.

2010 yılından bu yana düzenlenen ve tarih eğitiminin temel meselelerinin çok boyutlu olarak ele alındığı sempozyumların beşincisine bu yıl, İstanbul Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinlikte, iki gün boyunca tarih yazımı, tarih eğitimi ve tarihçilik konularında 180’in üzerinde bildiri sunulacak. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda tarihçi ve eğitimcinin katılacağı sempozyumda, farklı ülkelerden tarih eğitimi örnekleri, tarih öğretiminde yaklaşım ve yöntemler ele alınacak. Okul dışı tarih eğitimi ve popüler tarihçilik de sempozyumda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Sempozyumda ayrıca öğretmenlere yönelik olarak sözlü tarih, ihtilaflı tarihsel konuların öğretimi, medya okur-yazarlığı, tarihsel canlandırma gibi konularda atölyeler düzenlenecek.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darkhan Kydyrali, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Çapa ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Aydın’ın davetli konuşmacı olduğu etkinlikte, Doç. Dr. Yasin Doğan tarafından hazırlanan “Faklı Ülkelerin Tarih Ders Kitaplarına Dokunmak” başlıklı sergi gösterilecek.