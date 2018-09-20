Tarihçiler 18. Türk Tarih Kongresi'nde bir araya gelecek

Türk Tarih Kurumu, Türkiye'den ve dünyadan yaklaşık 800 tarihçiyi 1-5 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği 18. Türk Tarih Kongresi'nde bir araya getirecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, 18. Türk Tarih Kongresi düzenleyecek

1-5 Ekim tarihleri arasında The Green Park Ankara'da gerçekleşecek olan kongrede, Türk tarihçiliğinin birçok önemli meselesi masaya yatırılacak. Kültür ve Medeniyetler Tarihi, Din ve Mezhepler Tarihi, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Askeri Tarih, Ayaklanmalar, İsyanlar, Darbeler ve İhtilaller Tarihi, Türk-Ermeni İlişkileri, Tarihçilik, Göç ve İskan, Tarihi Coğrafya, Tarih, Şehir ve Mimari, Göç ve İskan, Roma ve Bizans Tarihi ve Medeniyeti, Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti, Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Dünyası Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı Tarihi, İktisat Tarihi, Hukuk ve Diplomasi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Vakıflar Tarihi, Hatıralar, Biyografiler, Otobiyografiler başlıklarında dört gün boyunca düzenlenecek olan 164 oturumda genç tarihçiler usta isimlerle bir araya gelecek. Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Almanya, Mısır ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden yaklaşık 800 tarihçinin katılacağı kongre, katılımcı sayısı ve içerik zenginliği göz önüne alındığında son yıllarda düzenlenen tarih kongrelerinin en kapsamlısı olacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansıyla başlayacak olan 18. Türk Tarih Kongresi'ni akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler ve tarih severler de izleyebilecek.

Bugüne kadar Türk ve dünya tarihçiliğinin önde gelen isimlerini ağırlayan, Türk tarihçiliğinin önemli konularının ve sorunlarının tartışıldığı Tarih Kongreleri, Türkiye'nin en köklü bilimsel etkinlikleri arasında bulunuyor. Türk tarihinin yanı sıra Avrupa, Mısır, Hititler, Sümerler gibi uygarlıklara dair değerli tespitlerin dile getirildiği, tarih araştırmalarında yöntemsel meselelerin ele alındığı Türk Tarih Kongreleri, yurt içinden ve yurt dışından tarihçilerin yakından takip ettikleri bilimsel etkinlikler arasında bulunuyor. İlki 1932 yılında gerçekleştirilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgiyle izlediği Türk Tarih Kongreleri, Türk tarihçiliği açısından 86 yıllık bir birikimi ifade ediyor.