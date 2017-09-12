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12 Eylül 2017 03:36

Tarihi Sobacılar Çarşısı’nda korkutan yangın

Ankara’da tarihi Sobacılar Çarşısı’nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Tarihi Sobacılar Çarşısı’nda korkutan yangın

12 Eylül 2017 03:36


Yangın, saat 02.30 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Tarihi Ankara evlerinin bulunduğu Anafartalar Mahallesi’ndeki Sobacılar Çarşısı içinde bulunan ahşap bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler kısa sürede dükkanın tamamına hakim oldu.


Yanan işyerinin yakınında bulunan otelin çalışanlarının alevleri fark etmesi üzerine, yangın ilgililere bildirildi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere dört bir koldan müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da dükkanın demir kepenkle kapalı kapısını açmaya çalıştı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında dükkanda çökmeler meydana geldi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının ardından harabeye dönen dükkandan geriye kullanılamaz hale gelmiş soba malzemeleri kaldı.




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