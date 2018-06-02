Tarihi stadyuma son görev

Mitingin gerçekleşeceği yıkımı bekleyen 19 Mayıs Stadı, drone ile havadan görüntülendi.

AK Parti, 24 Haziran’daki seçimler öncesi Ankara’da planlana mitingini yıkım ihalesi gerçekleşen tarihi 19 Mayıs stadyumda gerçekleştirilecek. 20 bin kişi kapasiteli 19 Mayıs Stadı’ndaki mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Binlerce Ankaralı’nın katılması beklenen mitingin hemen ardından 19 Mayıs Stadı’nın yıkılması planlanıyor. 9 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan Ankara mitingi saat 16.00’da başlayacak ve yeni yapılacak olan stadyumunda startını verilecek.

19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılmasına ilişkin projeye hız verildi. Stadın altında amatör kulüplere tahsis edilen odalar boşaltıldı. 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkım ihalesi, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet binasının toplantı salonunda Perşembe günü gerçekleşen açık teklif usulü ile yapıldı. İhaleye 30’a yakın firma katıldı. İhaleyi kazanan firma Gençlik ve Spor Ankara İl Müdürlüğü’ne yaklaşık 3.5 milyon ödeme yapacak. Stadın yıkımı ise ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalandıktan 5 gün sonra başlayacak.

Stadyumun yıkım ihalesini alan firma, “Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait 15 Adet Betonarme bloktan oluşan stadyum binası-temeli-çelik konstrüksiyon çatısı ve 4 adet aydınlatma direğinin hurda karşılığı yıkılarak, molozların yasal moloz döküm alanlarına taşınması işini” üstlenecek.

19 Mayıs Stadı geçmişi

1936 yılında açılan ve İtalyan mimar Paolo Vietti-Violi tarafından projelendirilen Ankara 19 Mayıs Stadyumu, Türk futboluna 82 yıldır Türk futboluna hizmet etti. Türkiye’de ilk gece maçının oynandığı ve milli takıma defalarca ev sahipliği yapan 19 Mayıs Stadı, başkentin köklü kulüpleri Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Hacettepe’nin de tarihi başarılarına ortak oldu.

Stadyumun açılışı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya İstanbul’dan Fenerbahçe ve Galatasaray, İzmir’den Altınordu takımları davet edildi. Başkenti ise Ankaragücü temsil etti. Başlama vuruşunu Başbakan İsmet İnönü’nün yaptığı maçta Ankaragücü, Galatasaray’ı 2-1 yendi. Turnuvayı ise tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe kazandı ve Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda kupayı kaldıran ilk takım olarak tarihe geçerken stadyumdaki son resmi futbol maçını ise Gençlerbirliği oynadı.