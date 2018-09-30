Tarihseverler 18'inci Türk Tarih Kongresinde Buluşuyor

kez düzenlenecek olan Türk Tarih Kongresi, Türk ve dünya tarihinin önemli konularının konuşulacağı 164 oturuma ve 7 sergiye ev sahipliği yapacak.

29 ülkeden 800 bilim insanının katılacağı kongre, katılımcı sayısı ve içerik zenginliği bakımından son yıllarda düzenlenen tarih kongrelerin en kapsamlısı olacak. 1 Ekim'de Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansıyla açılacak olan kongrede, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof. Dr. Yakup Mahmudov ve Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın konuşmacı olduğu açılış paneli düzenlenecek. Kongre, aynı gün öğleden sonra başlayacak oturumlarla dört gün boyunca halkın katılımına açık olarak devam edecek. 18'inci Türk Tarih Kongresi, kapsamlı sergilere ev sahipliği yapması bakımından da Türk Tarih Kongreleri geleneğini sürdürecek. Kongre süresince Ermeni meselesi, Kudüs, Hala Sultan, Bâcıyân-ı Rûm, engelsiz tarih ve haritalarla tarihe yolculuk temalı sergiler düzenlenecek.

Bugüne kadar Türk ve dünya tarihçiliğinin önde gelen isimlerini ağırlayan, tarihçiliğinin önemli konu ve sorunlarının tartışıldığı Tarih Kongreleri, yurt içinden ve yurt dışından tarihçilerin yakından takip ettikleri bilimsel etkinlikler arasında bulunuyor. İlki 1932 yılında gerçekleştirilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgiyle izlediği Türk Tarih Kongreleri, Türk tarihçiliği açısından 86 yıllık bir birikimi ifade ediyor.