Tarım, Gıda ve Beslenme Politikaları Konferansı devam ediyor

Prof. Dr. John Foreyt, "Amaç her zaman sağlıklı olmak, kilo değil" dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Tarım Gıda ve Beslenme Politikaları Konferansı, ikinci gününde de devam ediyor. Tarım politikaları, sağlıklı beslenme ve obeziteye ilişkin birçok konuya dair sunumların yapıldığı zirvede, Prof. Dr. John Foreyt de bir sunum gerçekleştirdi. Foreyt, sunumundan sonra yaptığı açıklamada, "Obezite problemi hakkında konuşmak için bugün buraya davet edildim. Bununla ilgili dünyada neler yapmalıyız gibi konular üzerinde konuşmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

"Hükümetle, endüstriyle beraber çalışmak obezite problemini azalacak"

Dünyadaki aşırı kilolu insanların sayısının 2 milyar olduğunu kaydeden Foreyt şöyle devam etti:

"Dünyada aşırı kilolu insanların sayısı 2 milyar. Amerika da dahil olmak üzere dünyadaki tüm ülkeler bununla ilgili ne yapabiliriz? Benim bugünkü sunumumun konusu davranışları değiştirmek ve tüm dünyadaki obeziteyi azaltmak. Mesela beslenme davranışlarını değiştirmenin yolu Türkiye'deki bütün sistemle beraber çalışmak. Hükümet, sağlık sistemi, eğitim sistemi ve benzerleri gibi. Bunların hepsi davranışları değiştirmeye yardımcı olmak için etkileşim içinde. Bunu nasıl yapabiliriz? Obeziteyi nasıl değiştirebiliriz? İlk adım farkına varmak. Öğle yemeğimi yediğimde ne yediğimi yazacağım. Kaç kalori aldığımı not edeceğim. Bu obezite tedavisinde bir numara hepimiz için. Farkına varmanın yollarından biri. Bir diğeri iyi beslenme. Öğle yemeğinde ne yediğimden sorumluyum. Çevreyi nasıl değiştirebiliriz, benim için ve herkes için sağlıklı beslenme açısından bunu daha kolay hale getirebilmek için düzenli egzersiz yapmak da çok önemli. İkinci adım stresle, gerginlikle, baskıyla, yalnızlıkla, endişeyle başa çıkmak. Bunların hepsi yediğimiz şeylerde etkili olan psikolojik faktörler. Engellerle mücadele etmek de ne yediğimizi etkiliyor. Neden yemem gerektiği gibi sağlıklı yemiyorum ya da neden yapmam gerektiği gibi egzersiz yapmıyorum sorularında da etkili. Sosyal spor, aileyle birlikte yemek yemek çok farklı, evde yemek pişirmek, sokakta bir restoranda yemek sosyal bir spor. Bir beslenme kulübü bulmak, ya da sağlıklı kalmaya çalışmak için diğer insanlarla birlikte çalışmak da etkili. Benim mesajım, obezite için sadece tek bir sebep arama. Obezite gerçekten çok karmaşık bir mesele. Hükümetle, endüstriyle ortak gibi beraber çalışmak obezite problemini azaltıp değiştirecek."

"Türkiye'de ve tüm dünyada bütün sistemle beraber çalışmaya ihtiyacımız var"

Her şeyden önce insanların tükettikleri gıdalardan kendilerinin sorumlu olduklarının altını çizen Foreyt, "Davranışların değiştirilmesinde etki açısından hükümet gerçekten önemli bir rol oynuyor ama hükümet bunu kendi başına gerçekleştiremez. Hükümet bunu işe yarar hale getirmek için endüstriyle beraber çalışmalı, yemek şirketleriyle birlikte çalışmalı, diğer sosyal kuruluşlarla beraber çalışmalı. Şeker vergisi uygulanarak, yiyeceklere bazı etiketler yerleştirilerek bununla ilgili çalışmalar yapılabilir ama bu kesin çözüm değil. Yararlı yönde bazı değişiklikler olabilir ama kesin bir çözüm değil. Türkiye'de ve tüm dünyada bütün sistemle beraber çalışmaya ihtiyacımız var. Bunu yaparak değişiklikleri etkileyebilirsin, çevreyi değiştirerek yediklerini etkileyebilirsin. Ne yediğimden ben sorumluyum, ama bu değişiklikleri daha kolay yapabilmek için hükümet bana yardım edebilir, sokaktaki yiyecekler bana yardım edebilir" şeklinde konuştu.

"Amaç her zaman sağlıklı olmak, kilo değil"

Davranışları değiştirmenin yolunun küçük değişiklikler olduğunu vurgulayan Foreyt, hükümetin de bu konudaki çalışmaları ve yardımlarıyla obezitenin azalacağını kaydetti. Foreyt, "Davranışları değiştirmenin yolu aslında küçük değişiklikler. Küçük değişiklikler büyük değişiklikler yapmayı çok kolay hale getirecek. Mesela kişisel olarak aşırı kiloyla mücadele ediyorsun. İlk olarak 2,5 kilo kaybetmek zorundasın. Harika yararı göreceksin. Tansiyonun düşecek, şekerin düşecek. Hamburgerle başa çıkmak için ya da öğle yemeği için küçük değişiklikler yapmak isteyeceksin. Küçük değişiklikler yapmak bütün dünyada bu değişiklikleri yapıyoruz, Sağlıklı olmak için çok büyük oranda kilo vermen gerektiğini düşünme. Hepimiz zayıf olamayabiliriz ama sağlıklı olabiliriz. Amaç her zaman sağlıklı olmak, kilo değil. Kendi davranışlarımızdan bir sorumlu olmalıyız. Yemek endüstrisi ve diğer bütün sektörlerde. insanlara yardım etmek için hükümeti cesaretlendirmeliyiz. Sağlıklı yemek yemeyi daha kolay hale getirmeli ve daha iyi egzersiz yapılmalı. Daha sonra toplumdaki obezite problemindeki azalmayı göreceğiz" açıklamalarında bulundu.