G20 Zirvesinin bu anlamda en önemli platformlardan biri olduğuna inanıyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleştirilen G20 Tarım Bakanları Zirvesine katıldı. Pakdemirli, San Martin Sarayı’nda aile fotoğrafı çekimiyle başlayan Tarım Bakanları Toplantısında genel kurula hitaben konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak böylesi seçkin bir katılımcı kitlesine hitap etmekten onur duyduğunu kaydeden Pakdemirli, "Bu güzel şehir Buenos Aires’te düzenlenen bu toplantı için Arjantin Dönem Başkanlığı’na şükranlarımı sunuyorum. Alınacak kararların küresel tarım sektörü için faydalı sonuçlar vermesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, tarımın, önemi ve zorlukları her geçen gün artan bir sektör olduğunu vurgulayarak, "2050 yılında küresel nüfusun 9,7 milyara ulaşması beklenmekte ve dolayısıyla tarımsal üretimin neredeyse yüzde 50 oranında artması gerekmektedir. Kentleşme, erozyon, arazi bozunumu ve iklim değişikliği tarımsal üretime baskı yapan başlıca faktörlerdir. Bugün dünya nüfusunun yüzde 55’i kentsel alanlarda yaşamakta ve bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 68’e çıkması beklenmektedir. Sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması, küresel düzeyde işbirliğini gerektirmektedir. G20 Zirvesinin bu anlamda en önemli platformlardan biri olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulundu.

FAO’ya göre dünya nüfusunun yüzde 11’ine tekabül eden 815 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Suriye örneğinde de olduğu gibi, açlık sorunu, çatışma bölgelerinde daha yaygındır. İnsanlar iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmakta ve çatışma, tarımsal üretimi engelleyerek gıda güvenliğinin sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Yapılan son tahminlere göre, yılda yaklaşık 1.3 milyar ton yenilebilir gıda, dünya genelinde insani tüketim amaçlı toplam üretimin 1/3’ü, kaybedilmekte veya israf edilmektedir."

2015 yılındaki Dönem Başkanlığında Türkiye’nin, G20 liderlerinin dikkatini bu konuya çektiğini ve ’Gıda Kaybı ve İsrafının Ölçülmesi ve Azaltılmasına ilişkin Teknik Platform’un kurulması hususunda mutabık kalındığını hatırlatan Pakdemirli, "Söz konusu girişim gelecekteki çalışmalarına ilişkin olarak halen tarafımızca desteklenmektedir. Türkiye’de atılan en önemli adımlardan biri, dünya çapında iyi uygulama örneği olarak gösterilebilecek olan Ekmek İsrafının Önlenmesi Kampanyasıdır" dedi.

Toprağın korunması maksadıyla Türkiye’nin ulusal ve uluslararası ölçekte çölleşme ve arazi bozunumu ile mücadele için girişimlerinden bahseden Pakdemirli, "Türkiye’de 2015 yılında gerçekleştirilen UNCCD 12. Taraflar Toplantısı’nda alınan en önemli kararlardan biri Arazi Bozunumu Nötralizasyonuna ilişkindir. Türkiye, UNCCD ve FAO gibi uluslararası kuruluşlar ile işbirliği halinde, arazi bozunumu sorununun üstesinden gelmek için önemli bir katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, geçtiğimiz son 15 yılda orman varlığını 1.5 milyon hektar artırmıştır. Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikmeyi ve orman varlığımızı 2023 yılı itibarıyla yüzde 30 oranında artırmayı hedeflemekteyiz" diyen Pakdemirli, Türkiye’nin 17 Haziran 2019 tarihinde Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Gününe ev sahipliği yapacağını hatırlatarak üye ülke temsilcilerini program için Türkiye’ye davet etti.

Pakdemirli konuşmasının sonunda, toplantının çok faydalı sonuç ve çıktılar oluşturacağına dair inancını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Bu kapsamda Pakdemirli, İtalyan mevkidaşı Gian Marco Centinaio ve Alman mevkidaşı Julia Klöckner ile görüştü. Görüşmelerde ikili tarımsal işbirliğinin geliştirilmesi ve genel tarımsal konuları ele alındı.

Pakdemirli, ayrıca AB Tarım Komiseri Phil Hogan ve Buenos Aires Eyaleti Tarım Bakanı Leonardo Sarquis ile de görüşmeler gerçekleştirdi.