Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 Eylül 2018 tarihinde TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik başkanlığındaki Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini makamında kabul etti. 1 buçuk saat süren görüşmede sektörün sorunları detaylı olarak ele alındı. TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Bakan Pakdemirli’nin küçükbaş hayvancılık sektörüne olumlu yaklaşımı açısından son derece mutlu olduklarını ifade ederek dile getirilen sorunlar karşısında çözüme yönelik önemli mesajlar aldıklarını söyledi.

Çelik, küçükbaş hayvancılığın bu ülkenin milli meselesi olduğunu, ülkemiz coğrafi ve iklim şartlarının, koyun ve keçi için en uygun şartlara sahip olduğunu her fırsatta dile getirdiğini belirterek Bakan Pakdemirli’nin de küçükbaş hayvancılık için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etmesini sektör açısından önemli bulduklarını söyledi.

Görüşmede sektörün birçok sorunlarını dile getirdiğini ifade eden Çelik, “Sayın Bakanımız sorunlarımıza karşı duyarlı davranarak el birliği ile sorunların aşılacağı müjdesini verdi. Bu da 270 bin yetiştiricimiz adına bizleri mutlu etti. Küçükbaş hayvancılığın ülkemiz şartları için çok önemli olduğu ve mutlaka daha fazla desteklenmesi gerektiği noktasında görüş birliğine vardık. Dolayısıyla bu görüş birliğimizin neticesinde hedef olarak da kısa vadede küçükbaş hayvan sayımızı en az 60 milyona çıkarmak için yoğun çaba harcayacağımızı ifade ettik. Netice itibariyle Sayın Bakanımızın sektörümüze yaklaşımı ve verdiği olumlu mesajlar bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Biz, Küçükbaş hayvancılık sektörüne katkı sağlayan herkese minnettarız. Bu çerçevede sektörümüzde yaşanılan tüm zorluklara rağmen Sayın Bakanımız şahsında Bakanlığımıza her türlü katkıyı vermek asli görevimizdir. Önümüzdeki süreçte her an Sayın Bakanımızın yanında olacağımızı ifade ederken sektörümüze olan sıcak ilgisinden dolayı kendilerine ve değerli bürokratlarına teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

Çelik, Bakan Bekir Pakdemirli ile yapılan görüşme sonunda kendisine sektörün sorunlarına ilişkin detaylı bir rapor sunduklarını belirterek, sorunların Bakanlık tarafından titizlikle takip edileceğini, Bakanlık, Merkez Birliği ve il birlikleriyle birlikte daha güzel çalışmaları gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Görüşme sonrasında Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye günün anısına koyun keçi çoban tasvirli bir maket hediye etti.