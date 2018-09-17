Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan okulların ilk gününde kantin ve yemekhane denetimi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okulların açıldığı ilk gün, kantin ve yemekhane denetimi yaptı.

Ankara Atatürk Lisesindeki denetime, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya, Tarım ve Orman Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz ve Çankaya İlçe Müdürü Yener Bilgisel ile çok sayıda denetmen katıldı.

Yetkililer, okul yemekhanesi ve kantinindeki ürünlerin hijyen durumunu, saklanma koşullarını, son kullanma tarihleri gibi birçok özelliğini kontrol etti.

Denetime ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya, “Bugün eğitim öğretim yılının ilk günü. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi bizim için son derece önemli. Sayın Bakanımız bu konuyu son derece titizlikle takip etmekte ve çok önem vermekte” dedi.

Beykaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ankara'mızda bin 264 kantinde, 280 gıda denetçisi ve 140 ekiple denetime çıktık. Bugün de burada, Ankara'nın çok eski okullarından bir tanesinde hem yemekhanesini hem de kantinleri denetleme faaliyeti gerçekleştirdik. Çocukların sağlıklı gıda tüketimi son derece önemli. Gıdanın, ham maddenin ilk başlangıcından son ürüne kadarki bütün aşamalarda titizlikle kontrol ettik, arkadaşlarımız denetim faaliyeti gerçekleştirdiler. Gerek ham madde, gerek kullanılan alet ve ekipman, sunum için gerçekleştirilen malzemeler, onların muhafazası, yani duvarından tavanına, tabanına kadar, havalandırmasından aydınlatmasına kadar her aşamada gıdaya risk oluşturabilecek bütün unsurlar tek tek değerlendirildi ve uygun olmayanlar arkadaşlar tarafından işletmeciye bildirildi. Aynı zamanda hijyen yönetmeliği kapsamında 15 günlük süre verildi.”

Beykaya, 15 gün sonrasında, tavsiyeler doğrultusunda düzeltme faaliyetleri gerçekleşmezse cezai müeyyidelere başvurulacağını kaydetti.

Logo hazırlanıyor

“Okul kantinleri son derece önemli, Sayın Bakanımız da bunu hassasiyetle önemsiyor ve takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından daha önce hangi gıdaların satılıp satılmayacağı, ürünlerin öğrencilere arz edilip edilmeyeceği belliydi” ifadesini kullanan Beykaya, “Bu çalışmaları hem taçlandırma hem de konuya paydaş olan gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerekse Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu ve biz, Tarım Orman Bakanlığı olarak bir araya geldik. Hizmette kaliteyi arttırma, hem denetim faaliyetlerini kolaylaştırma hem de kantincilerin gıda alırken işlerini kolaylaştırması adına bir protokol çalışması hazırlığımız var. Yakın zamanda, Sayın Bakanımız tarafından kamuoyuna deklare edilecek. Bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığının ilgili genelgesi kapsamında hangi gıdalar kantinlerde öğrencilere verilecekse o gıdalar üzerinde, bizim üzerinde yoğunlaşıp bütünüyle anlaştığımız bir logo olacak. O logolu ürünler kantinlerde satışa arz edilecek. Uygun olmayanlar satışa arz edilmeyecek” dedi.

Beykaya, et ve süt ürünlerinde son tüketim tarihlerine, muhafaza koşullarına, sunum şekillerine ve çalışanların hijyen koşullarına dikkat ettiklerini belirtti. Kantinde çalışanların, özel hijyen eğitimi ve sertifika alması gerektiğini vurguladı.