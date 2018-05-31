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31 Mayıs 2018 12:40

Tarkan Toper seçim öncesi yaşlıların duasını aldı

MHP Milletvekli Adayları tüm kadrosuyla sahada vatandaşla kucaklaşıyor.

Tarkan Toper seçim öncesi yaşlıların duasını aldı

31 Mayıs 2018 12:40

MHP’nin 2. Bölge Adayı Tarkan Toper de seçim kampanyası kapsamında sahalarda. Büyük, küçük demeden herkesimin ilgisi ile karşılaşan Toper, “Sahadan aldığımız enerji ve inançla yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz” dedi. Toper, kampanyasına Ankara’nın Akyurt ilçesinde devam etti.


Akyurt Vakfı Yaşam Evini ziyaret eden Toper, yaşlılarla ayrı ayrı ilgilendi ve çiçek hediye etti.


Toper konuşmasında,”Kültürümüzün ve yaşama biçimimizin değerleri arasında yer alan büyüklerimizi ziyarete geldik. Kısa zamanda ellerini öpüp hayır duasını aldığım herkesle duygusal bir bağ oluşturduk” ifadesini kullandı.


Milletvekili Adayı Toper şunları söyledi:


“Yalnızca kampanya zamanlarında değil herzaman için toplum önderlerinin, söylem seçkinlerinin ziyaret programları içerisinde bu tür ziyaretlerin ilk sırayı alması gerektiğine inanıyorum. Öyleki; Allah ömür verdiği müddetçe bizlerde bu yaşlara geleceğiz. İlgi göstermek ve ilgi görmek her yaş için güzel bir duygudur. Yaşam evi sakinlerinin bulunduğu ortam oldukça renkli. Kendilerine ait bir tarzları var. Onları mutlu etmek bizimde yüzümüzü güldürüyor.”


Toper daha sonra kurum müdürü Halil Kamil Sayın’dan yaşam evi ile ilgili bilgi aldı.




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