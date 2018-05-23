Tarsus İdmanyurdu, şampiyonluk kupasını aldı

Lig Play-Off final karşılaşmasında Kızılcabölükspor’u 1-0 yenerek TFF 2. Lig’e yükselen Tarsus İdmanyurdu, şampiyonluk kupasına kavuştu.

TFF 3. Lig Play-Off final mücadelesinde Ankara’da oynana mücadelede Kızılcabölükspor’u 1-0 yenerek TFF 2. Lig’e yükselen Tarsus İdmanyurdu, kupasına kavuştu. Kupa töreninde akreditasyon kartları olmadan sahaya girmek isteyen Tarsus İdmanyurdu yöneticileri ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Olayların yatışmasının ardından şampiyon takıma kupa ve madalyalarını TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi.