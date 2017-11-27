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27 Kasım 2017 15:52

Tartıştığı kardeşini vuran şahıs polise teslim oldu

Ankara’nın Haymana ilçesinde tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle vuran bir kişi polise teslim oldu.

Tartıştığı kardeşini vuran şahıs polise teslim oldu

27 Kasım 2017 15:52


Alınan bilgiye göre olay, Haymana ilçesi Kayabaşı Mahallesi Abdullah Yılmaz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Turgay Ş. eve içkili gelmesinden dolayı kardeşi Tuğrul Ercan Ş. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kardeş Tuğrul Ercan Ş. evde bulunan pompalı tüfek ile abisi Turgay Ş.’yi çocuklarının gözü önünde vurdu. Turgay Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Turgay Ş. kaldırıldığı Haymana Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turgay Ş.’nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Öte yandan, abisini pompalı tüfek ile vuran Tuğrul Ercan Ş. polise kendisi giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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