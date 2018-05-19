Taşdelen muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen muhtarlarla iftarda buluştu. Vedat Dalokay Kokteyl ve Nikah Salonu’nda düzenlenen iftara, Çankayalı muhtarların yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Çankaya İlçe Başkanı Yeliz Aşcı, il ve ilçe gençlik ve kadın kollarından yöneticiler ile belediye bürokratları da katıldı.

"Söz verdik ve sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz"

İftar yemeğinin ardından muhtarlara konuşan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 4 yıllık süreçte gerçekleştirilen hizmetlerden bahsetti. 4 yıl önce göreve gelirken Çankayalılara başları dik gezecekleri, Çankaya’nın eksiklerinin giderileceği yepyeni bir belediye sözü verdiğini belirten Taşdelen, 4 yıllık sürede bu verilen sözlerin hepsini tutmuş olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Taşdelen, "Çankaya Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi. Onun ilçesinde hizmetlerin bütün diğer belediyelere örnek olması gerekir demiştik. Bu şiarla çalıştık ve 4 yılda 7 yeni kreş, ikisi tamamlanmış 4 yeni kültür merkezi, 14 yeni Çankaya Evi, 3 yüzme havuzu, buz pateni salonu, öğrenci yurdu, 55 yeni park gibi hizmetlerle Sosyal belediyecilik anlamında büyük rekorlara imza attık" dedi. Taşdelen, kültür gezileri, çocuk kitapları serisi, halk kart, sağlık kart, hoş geldin bebek seti, hoş geldiniz masası, cenaze hizmetleri, evde sağlık ve temizlik gibi hizmetlerden de bahsetti. 180 okulun ve 90 caminin tamir ve tadilatlarının da yapıldığını belirten Taşdelen, taksi duraklarının ve muhtarlık binalarının da yenilendiğini sözlerine ekledi.

"Büyükşehir ölçeğinde işler yapıyoruz"

4 yıldır Ramazan ayında iftar çadırları kurulduğunu belirten Taşdelen, "Bu 4 yıl da 585 bin Ankaralı bizim kurduğumuz çadırlarda orucunu açtı. Bu yıl da 200 bine yakın vatandaşımızla sofralarımızı paylaşacağız" dedi. Hizmetlerin bütününe bakıldığında büyükşehir belediyeleri ölçeğinde önemli işlerin başarıldığını söyleyen Taşdelen, "Çünkü, belediyecilik bizim işimiz. Belediyecilik sosyal demokratların işidir. Biz, ranta talana dayalı değil, kamu yararına ve yeşile dayalı belediyecilik yapıyoruz ve bunu yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Çankaya’nın bir özgürlük ve demokrasi kenti olduğunu belirten Taşdelen, "Çankaya’da hiçbir zaman siyasi düşüncesinden dolayı, inancından, kimliğinden dolayı hiç kimse ötekileştirilmez. Herkes özgür ve demokratik şekilde yaşar. İşte bizim bu ülkeye getirmek istediğimiz demokrasi anlayışı bu" diye konuştu.

Muhtarlara "Sizlerle mesai yapmaktan, sizlerle aynı ilçeye hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" diyen Taşdelen sözlerini, "Paylaştığımız sofraları daha da büyütüceğiz, Ramazan ayının ülkemize ve bütün dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum" şeklinde tamamladı.