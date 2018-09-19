Taşdelen öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Taşdelen “Sizden bir ağabey olarak tek talebim; eğer hayatta başaralı olmak, sağlam adım atmak istiyorsanız rehberiniz bilim ve akıl, önderiniz Mustafa Kemal Atatürk olacak” dedi.

Yaz aylarında tamir ve tadilatı Çankaya Belediyesi tarafından yapılan İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi, Kütükçü Alibey Ortaokulu ve Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Taşdelen, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilere başarı diledi.

Okul ziyaretlerinde konuşan Taşdelen, Çankaya Belediyesinin yaz ayları boyunca 37 okulun tadilatını ve tamiratını yaptığını vurgulayarak, 4,5 yılda Çankaya'da sayının 218 okulun tamir ve tadilatını tamamladıklarını bildirdi. Okullarda kapsamlı çalışmaların aslında belediyelerin işi olmadığına dikkati çeken Taşdelen, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizlere en iyi şartlarda eğitim vermek bizim de görevimiz. Bizim için önemli olan sizlersiniz” diye konuştu.

Şehidin eşinden teşekkür

Tunceli'de 2017 yılında düşen helikopterde şehit olan Sadettin Demir'in adının verildiği İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi'ndeki törene şehidin eşi Sevcan Demir de katıldı. Demir, yaptığı konuşmada eşinin adının verildiği okulda yenileme çalışması yapan Alper Taşdelen'e teşekkür ederek, “Okulumuzu şehidimizin adına yakışır bir hale getirdiğiniz için çok mutluyum. Bu okulda ülkesi için vatanı için hayırlı evlatlar yetişeceğinden eminim” dedi.