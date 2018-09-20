Taşdelen Türkiye'nin en başarılı başkanları arasında

Bilgi Toplama Merkezi Yerel Gündem Araştırma Şirketi'nin 4-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Ankara'dan listeye giren isim oldu.

Araştırma Türkiye genelinde her ilçeden 600 kişiye, “Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı kim” sorusu yöneltildi. Araştırma sonucunda Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de bulunduğu başarılı belediye başkanları listesinde ön sıralarda yer aldı.

Alper Taşdelen, 4,5 yıllık görev süresi boyunca 28 Çankaya Evi, 7 Kreş, 4 kültür merkezi, 68 park, yüzme havuzları, sosyal tesisler, buz pisti, pazaryerleri, biyolojik göletler, aralarında Çankaya'nın Filizleri, Çankaya Halk Kart, Sağlık Kart'ın bulunduğu sosyal projeler, Çankaya Çocuk Kitapları Serisi, Çocuk Teknoloji Evi, yaz kampları, spor turnuvaları eğitim projeleri gibi çok sayıda hizmeti halkımıza sunmanın kıvancını yaşadıklarını söyledi.

Taşdelen, derde derman belediyecilik yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Halkımızın bizden istediği, beklediği her şeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız süre zarfında halkımızın beklentilerinin karşılanması ötesinde daha fazlasını yaptık ve Çankaya'nın bugüne kadar en büyük yatırım programını gerçekleştirdik. Belediyeciliğin sosyal demokratların, Atatürkçülerin işi olduğunu göstermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımızın memnuniyetini her gün sokakta, okulda, camide, taksi durağında, muhtarlık binasında, esnaf odasında, derneklerde, sivil toplum örgütlerinde görüyoruz. Bu memnuniyeti sürdürmek için de aran tempoda çalışmaya devam edeceğiz.”